Elternbrief wird zur Falschmeldung im Vermisstenfall Lia

Ein Elternbrief der Albert-Schweitzer-Schule versetzt derzeit viele in Alarmbereitschaft. Bereits Ende Januar soll sich in Schwitten ein Fall zugetragen haben, der erst jetzt öffentlich wird – und in Zusammenhang mit der vermissten Lia gebracht wird. Das erzürnt nicht nur die Schulleitung, sondern auch die Polizei, die weiterhin jedem Hinweis nachgeht.

Schreiben an Eltern adressiert

Der Vorfall soll sich dem Elternbrief zufolge um den 24. Januar ereignet haben. In Schwitten sollen Kinder aus einem Auto heraus angesprochen worden sein. Der Fahrer bot den Kindern dem Brief zufolge sogar Süßigkeiten an. „Die Kinder haben richtig reagiert, sind einfach weiter gegangen und haben ihre Eltern darüber informiert“, schreibt Rektorin Christiane Lohmann. Die Schulleiterin weist in ihrem Schreiben darauf hin, Kinder für solche Szenarien zu sensibilisieren, sie bei Vorfällen dieser Art zu unterstützen.

Im Verlauf der vergangenen Tagen fand das Schreiben seinen Weg ins Internet, wurde auf Facebook mehrfach geteilt und kommentiert – und gleich in einen falschen Zusammenhang gerückt. Denn wie bereits kurz nach dem Verschwinden der zehnjährigen Lia machten schnell Gerüchte über eine mögliche Entführung die Runde. Und diese könne ja in Zusammenhang mit der Sichtung in Schwitten stehen. „Das ist ganz, ganz grausam und zeugt von wenig Taktgefühl“, sagt Christiane Lohmann. Dass dieser Brief, der ganz klar an die Eltern der Schüler adressiert sei, überhaupt ins Internet gelangte, gebe Lohmann zusätzlich zu denken.

Um dieses Schreiben geht es. Foto: WP

Paketfahrer wollte freundlich sein

Unterdessen hat sich der Fall jedoch geklärt, wie eine WP-Nachfrage bei der Kreispolizeibehörde ergab. Eine Bürgeranfrage dazu sei unlängst ins Fachkommissariat weitergeleitet und dort bearbeitet worden, erklärt Pressesprecher Marcel Dilling. Eine Überprüfung ergab: Es handelte sich um den Fahrer eines Paketdienstes, der lediglich freundlich sein wollte.

„Es gab keine Straftat“, betont Dilling. Das viel größere Problem sei es, diese Gerüchte wieder „aus den Köpfen zu bekommen“. In diesem Zusammenhang weist Dilling zudem darauf hin, bei sonderbaren Beobachtungen immer sofort die Polizei zu rufen – auch wenn sich diese im Nachgang als nichtig erwiesen. „Wir müssen überhaupt die Möglichkeit haben, dem nachzugehen.“

In die Hönne gefallen

In den vergangenen Tagen sind aufgrund der großangelegten Suchaktion nach der vermissten Lia zahlreiche Hinweise über soziale Netzwerke bei den Beamten eingegangen. Dieser Austausch sei auch absolut normal und gewollt. Allerdings sollten wichtige Hinweise immer sofort an die Polizei gemeldet werden, statt Gerüchte zu streuen. Derzeit deute nichts auf ein Entführungsszenario hin, betont Pressesprecher Marcel Dilling abermals. Die Ermittler gehen weiterhin davon aus, dass das Kind in die Hönne gefallen sein könnte, anderweitige Hinweise hätten sich nicht ergeben.