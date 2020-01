Drei Mendener Firmen sparen mit Umweltschutz noch Geld

Es ist der achte und letzte Ökoprofit-Workshop für die zehn Unternehmen aus dem Märkischen Kreis, und zum achten Mal gibt es auch für drei Teilnehmer aus Menden – Broki, HJS und ATB – etwas zu lernen: Wie können die Unternehmen vom Kindergarten bis zum großen Industriebetrieb drei Fliegen mit einer Klappe schlagen, also die Umwelt entlasten, die Kosten senken und das Image nach innen wie nach außen fördern? Diese Ziele will das Projekt Ökoprofit mit kleinen und mittleren Unternehmen im Märkischen Kreis erreichen.

„Motivationstasse“ statt Plastikbecher

„Im Kern läuft es darauf hinaus, dass die Unternehmen Ressourcen sparen und damit wirtschaftlicher werden“, sagt Projektleiter Marcel Krings von der Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis (GWS). Er setzt bei den Unternehmen auf Freiwilligkeit und Eigeninitiative – und will über den Austausch der Firmen untereinander in den Workshops auch einen Schulterschluss erreichen.

Menden Marcel Krings sucht Interessenten für die nächste Runde Marcel Krings von der Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis mbH (GWS) ist für Interessenten an der nächsten Ökoprofit-Runde unter der Rufnummer 02352 9272-12 zu erreichen. Die E-Mail-Adresse lautet: krings@gws-mk.de. Die Teilnehmerbeiträge sind nach der Mitarbeiterzahl gestaffelt. Für Firmen mit weniger als 20 Beschäftigten sind 2500 Euro zu entrichten, größere Unternehmen entsprechend mehr. Ein Flyer mit noch mehr Informationen ist auf der Internetseite https://www.gfw-is.de abzurufen.

Dass das tatsächlich klappt, sieht man bei Broki an der Daimlerstraße, wo für alle die Abschlussveranstaltung stattfindet. Es wird gearbeitet, aber auch gelacht. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. So nutzt Broki heute die Abwärme von Kompressoren zur Beheizung einer Industriehalle und im Sommer zur Versorgung des Sanitärtraktes mit heißem Duschwasser. Bei HJS soll die Abschaffung von Plastikbechern für den Kaffeeautomaten dazu führen, dass am Dieselweg, wo künftig eine „Motivationstasse“ mitgebracht wird, im Jahr sage und schreibe 100.000 Plastikbecher als Müll nicht mehr anfallen. Die Umstellung auf LED-Beleuchtung soll jährlich 500.000 Kilowattstunden Strom eionsparen – das Invest von 63.000 Euro hätte sich damit nach anderthalb Jahren amortisiert.

Bei Druckluft 12.000 Euro gespart

Dass wirksamer Umweltschutz nicht immer große Investitionen bedeuten muss, sondern echte Einsparungen, zeigen auch Beispiele aus der Vergangenheit. So konnte Busch Jaeger Elektro in Lüdenscheid als Teilnehmer der letzten Ökoprofit-Runde allein durch die Beseitigung von Druckluft-Leckagen 80.000 Kilowattstunden Strom einsparen – macht umgerechnet 12.000 Euro. Auch bei Broki und HJS ist man hier jetzt unterwegs. Broki will in diesem Jahr zudem ein Fahrrad-Leasing für die Beschäftigten einführen. ATB senkt seinen Dieselverbrauch mit einem Fahrertraining und verbesserter Einsatzplanung, stellt im Betrieb auf LED-Beleuchtung um und erweitert die Photovoltaik.

„Wir holen die Unternehmen da ab, wo sie stehen“, sagt Dr. Stefan Große-Allermann von der Baum-Consult aus Hamm. Als Trainer zeigt er, was zum Beispiel bei Energie, Wasser oder Mobilität mit Blick auf die Umwelt alles geht – und wie und warum das auch Beschäftigte motiviert. Zum Angebot gehören zudem individuelle Beratungen in den jeweiligen Betrieben. Und am Ende stehen – wie überall, wo es wirklich etwas zu lernen gibt – auch Prüfungen. Dann sollen die Unternehmen zeigen, was sie ins Werk gesetzt haben. Und nach dem Energieaudit steht die Zertifizierung nach DIN EN 16247. „Damit“, sagt Krings, „kann man auch werben.“