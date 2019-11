Dino-Veranstalter sucht krebskranken Nils nach Mendener Show

Menden. Per Facebook sucht „Die lebendige Dinosaurier-Show“ nach einem krebskranken Jungen namens Nils. Der Veranstalter erklärt die Hintergründe.

Große Dinosaurier machten vergangenes Wochenende die Schützenhalle Hüingsen unsicher, liebevoll durch Menschenhand oder mit Maschinen zum Leben erweckt. Unter den Zuschauern ist eine Frau, die Fotos für einen krebskranken Jungen macht. Nach der Show drückt sie den Veranstaltern einen Brief von Nils in die Hand und verschwindet. Jetzt sucht Veranstalter Sergio Neigert nach dem kleinen Jungen, um ihm eine Freude machen zu können.

Junge zu schwach, um Show zu besuchen

„Die Frau kam vor zwei Wochen schon einmal zu uns“, erzählt er auf Nachfrage der WP. Damals sei „Die lebendige Dinosaurier-Show“ in Iserlohn aufgetreten. Die Frau habe Fotos für einen krebskranken Jungen namens Nils gemacht, der zu schwach ist, um die Veranstaltung persönlich zu besuchen. Da seine große Liebe aber den Dinosauriern gilt, wolle sie die Echsen wenigstens durch die Bilder zu ihm bringen. „Ich habe es damals verpasst, sie nach den Kontaktdaten zu fragen“, ärgert sich Neigert.

Doch Glück im Unglück: Die Fotos sind zu dunkel geworden, die Frau kommt noch einmal. Dieses Mal besucht sie die Show in der Schützenhalle Hüingsen. „Ich war zu dem Zeitpunkt nicht da“, sagt Neigert. Stattdessen wendet sich die Frau an einen Mitarbeiter, bittet noch einmal darum, Fotos machen zu dürfen. Sie übergibt einen Brief von Nils, bekommt ein paar Souvenirs für den kranken Jungen mit und verschwindet wieder.

Mit den Dinos ins Krankenhaus kommen

Diese Zeilen schreibt Nils an die Dino-Show-Mitarbeiter. Foto: Sergio Neigert

„Liebe Dino-Show-Leute“, schreibt Nils in dem Brief. „Ich bin Nils und habe Leukämie. Ich liebe Dinos, am meisten den Tyrannosaurus Rex. Ich danke euch. Ich möchte gerne eure Show sehen, aber ich bin zu schwach wegen der Chemotherapie. Euer Nils.“

Nun sucht die Dino-Show über die sozialen Netzwerke nach dem kranken Jungen oder der Frau, die für den kranken Sohn ihrer Freundin die Bilder geschossen hat. „Wir hoffen darauf, dass sie sich bei uns melden. Wir haben vor lauter Stress nicht nach den Kontaktdaten gefragt und würden gerne Kontakt zu Nils aufnehmen“, sagt Neigert. „Wir würden Nils gerne eine Überraschung machen und ihn mit unseren Dinos im Krankenhaus oder Zuhause besuchen.“

Wer weiß, um wen es sich bei dem leukämiekranken Nils oder der Frau, die für ihn die Fotos geschossen hat, handelt, solle sich bitte bei „Die lebendige Dinosaurier-Show“ über Facebook oder per Telefon bei Sergio Neigert unter 0152 21964307 melden. „Wir hoffen, dass wir dem Jungen so eine Freude machen können.“