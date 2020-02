Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Digitale Nachbarschaftshilfe

Rund 1800 Einwohner hat Halingen und rund 500 von ihnen gehören der Dorfgemeinschaft an.

Seit Sommer 2019 ist das Dorf bei „nebenan.de“ registriert – einem sozialen Netzwerk für Nachbarn. Per App können sich die Einwohner miteinander vernetzen und sich gegenseitig Termine mitteilen oder auch Produkte und Hilfestellungen anbieten. „Man stellt einfach etwas rein...zum Beispiel das Fahrrad, das man verkaufen möchte“, sagt Jürgen Mittelstädt. Man könne auch per App danach fragen, ob jemand beim Rasenmähen helfen kann oder zeitnah in die Stadt fährt und einen mitnimmt. Die Nutzungsmöglichkeiten seien vielfältig.

Die Dorfgemeinschaft nutzt die App, um auf Termine hinzuweisen. „Etwa 150 Menschen machen schon mit“, sagt Mittelstädt. Die Aktion sei schleppend angelaufen, aber man könne sich gut miteinander austauschen – eine Art digitale Nachbarschaftshilfe, bei der immer mehr Menschen mitmachen würden.