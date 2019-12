Die Mendener CDU und ein verschwundener Brief

Die Misstöne aus der Bürgermeister-Nominierung der Mendener CDU vom Donnerstagabend hallen nach. Jetzt hat Unternehmer Hermann-Josef Schulte (HJS) ein Schreiben an den Stadtverbands-Vorsitzenden Sebastian Schmidt zurückerhalten – ungelesen. Der am 3. Dezember als Einschreiben mit Rückschein verschickte Brief kam am Dienstagmorgen retour – mit dem Vermerk „nicht abgeholt“. Schulte hatte Schmidt darin aufgefordert, seinen im November erstmals gestellten Antrag auf Ausschreibung der Bürgermeister-Kandidatur nunmehr obenan auf die Tagesordnung der Nominierungsversammlung am 12.12. zu setzen.

Auf WP-Nachfrage erklärte Sebastian Schmidt am Dienstagabend, in seinem Briefkasten habe „nichts dergleichen gelegen“. Er habe auch keine Zustellurkunde gesehen und daher keine Erklärung für die angebliche Nichtabholung des Schulte-Schreibens.

„Nicht abgeholt“: Dieses Kreuzchen auf dem Umschlag für Sebastian Schmidt lässt Hermann-Josef Schulte ungläubig den Kopf schütteln. Foto: Thomas Hagemann

Für Hermann-Josef Schulte ist die Episode indes nur ein weiterer Beleg für einen „unmöglichen Umgang“ mit seinem Anliegen durch die Spitzen in Partei und Fraktion. „Da wurde stets betont, wie offen man doch für die Diskussion zur Ausschreibung sei, zuletzt noch auf der Mitgliederversammlung am 7. November. Und dann wird mein Antrag am 12. Dezember zum zweiten Mal aus formalen Gründen ausgebremst.“

Schulte: Personalpolitik „geht so nicht“

Schon im November sei er „gnadenlos niedergebügelt“ worden, damals auch von Bürgermeister Martin Wächter. „Und das in einer CDU, die auf der Bundesebene ihre Führung wählt, indem sich drei Top-Kandidaten wie im Casting begegnen!“ Über das Vorgehen in Menden könne er nur den Kopf schütteln: „Hier hat die Partei nicht einmal die Lehren aus den 8000 Unterschriften gegen den Bürgerhaus-Abriss gezogen.“

Die von Schmidt in der Sitzung benannten formalen Gründe, wonach es in einer Nominierungsversammlung keine Debatten um Inhalte geben dürfe, sieht auch Manfred Döring als vorgeschoben an. Der Mendener Christdemokrat, Jurist und frühere Gewoge-Geschäftsführer bewertet die Ablehnung jedweder Debatte als glattes „Redeverbot“, das auf das „Antragsverbot“ gegen Schulte gefolgt sei. „Dabei wäre es ein Leichtes und aus meiner Sicht zulässig gewesen, die offizielle Sitzung zu unterbrechen, um die Inhalte des Antrags mit den Mitgliedern zu diskutieren.“ Das gelte auch, wenn man danach die offizielle Versammlung abgebrochen und vertagt hätte, um eine Ausschreibung stattfinden zu lassen.

Und: Sich selbst habe CDU-Fraktionschef Bernd Haldorn sehr wohl eine lange inhaltliche Gegenrede erlaubt. Darin hatte Haldorn, wie berichtet, Schultes siebenjährige Amtszeit an der Spitze des Ortsverbandes in den 1980er Jahren kritisiert. Dem als Gast anwesenden Beigeordneten der Stadt Hemer, Christian Schweitzer, hielt Haldorn deren angebliche Zwei-Millionen-Euro-Belastung durch den Sauerlandpark vor.

Ungeachtet dieses Konflikts mit Schmidt und Haldorn wollen sich Schulte und Döring keinesfalls aus der CDU zurückziehen. Schulte will die Arlt-Nominierung auch nicht anfechten. „Ich sehe mich wie die ganze Bürgerschaft gefordert, mich weiter einzubringen.“ Er bleibe aber dabei: „Die Personalpolitik der CDU geht so nicht. Wir haben in den letzten fünf Jahren gelernt, dass man über die neue Besetzung des Bürgermeisteramts gut nachdenken muss.“