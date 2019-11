Das Theater muss aufhören

Anders als mit dem Wort Kindergarten ist die Szenerie im Unterausschuss für den geneigten Beobachter nicht zu beschreiben. Zwar will SPD-Ortsvereinsvorsitzender Mirko Kruschinski das Ganze als Protest verstanden wissen, doch so wirkte das Verlassen der Sitzung auf niemanden im Saal.





Dabei ging es im Unterausschuss um die Mendener Kinder und deren künftige Betreuung. Eigentlich ein Thema, das der SPD zuletzt sehr am Herzen lag. Umso erstaunlicher, dass sich gerade deren Vorsitzender in dieser wichtigen Debatte wie ein Kind verhält. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es der Kinder- und Jugendhilfeausschuss am Ende doch geschafft hat, sich zu einigen und die Tagesbetreuungsausbauplanung auf den Weg zu bringen.







Das Theater hinterlässt aber einen faden Beigeschmack. Es ist eine Bestätigung für alle Politikverdrossenen. Denn statt die Sache und das Wohl aller zu diskutieren, werden persönliche Grabenkämpfe öffentlichkeitswirksam ausgetragen. Das schadet nicht nur der SPD, sondern der Politik im Allgemeinen. Will man die jüngere Generation nicht vollends verlieren, muss das Affentheater endlich aufhören.

Noch mehr Fotos, Videos und Nachrichten aus Menden und Umgebung finden Sie hier.