Das Programm auf einen Blick

Die Mendener Karnevalsgesellschaft lädt auch in diesem Jahr wieder zum Karneval im Zelt am neuen Rathaus ein. Alle Abendveranstaltungen sind ab 18 Jahren und enden um 24 Uhr.

20. Februar: Rathaussturm ab 17 Uhr und anschließend Weiberkarneval (nur mit Kostüm) ab 18 Uhr im Festzelt in der Bahnhofstraße.

21. Februar: Herrensitzung im Zelt. Der Einlass startet um 18 Uhr, los geht es um 19.11 Uhr.

22. Februar: Kinderkarneval (Einlass ab 12.30 Uhr) startet um 13 Uhr. Ab 18 Uhr öffnet das Zelt für den Kostümball. Einlass nur mit Kostüm, das schönste wird prämiert.

23. Februar: Der große Umzug startet ab 14 Uhr in der Innenstadt und dauert rund 1,5 Stunden. Anschließend wird vor und im Zelt ausgelassen gefeiert.

24. Februar: An Rosenmontag ist närrische Ratssitzung und der neue Gockel stellt sich vor. Ab 17 Uhr kann im Zelt gefeiert werden.

25. Februar: Der Hoppeditz wird um 18.30 Uhr am Teufelsturm abgeholt und schließlich um 19.11 Uhr am Neuen Rathaus verbrannt.

Was ist sonst so los?

Los geht’s am 1. Februar mit der (ausverkauften) Damensitzung in der Menden-Arena. Vom 17. bis 20. Februar ziehen die Karnevalisten außerdem durch ein Dutzend Altenheime und bieten den Bewohnern ein einstündiges Programm. „Das ist ein großer Zeitaufwand. Aber die Leute freuen sich sehr“, sagt Gisbert van Gelder. Eine Herzensangelegenheit.