Coronavirus: Stadt verbietet Party in Mendener Swingerclub

Die große Swinger-Party „The sexy Shownight“, die am Samstagabend im Mendener Club an der Werler Straße steigen sollte, ist von den Mendener Ordnungsbehörden wegen des Coronavirus’ nun doch verboten worden. Bis zuletzt hatte der Betreiber der „Location One“ darauf gehofft, das Event durchziehen zu können. Sein Festhalten an der intimen Veranstaltung für mehr als 300 Gäste in Zeiten des Abstandhaltens hatte erst für WP-Schlagzeilen und dann für einen Gag in der TV-Sendung „Nuhr im Ersten“ gesorgt.

„Wir haben die Veranstaltung als solche untersagt“, erklärte der Erste Beigeordnete Sebastian Arlt am frühen Samstagabend. Mehr als eine kleinere Privatparty dürfe sich damit dort nicht mehr abspielen. Ob sich der Betreiber an die Maßgabe hält, werde im Zweifel auch überprüft. Für die Behörden werde es wohl nicht das letzte Mal bleiben, dass sie zwischen irgendwann auch existenziellen wirtschaftlichen Interessen und der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit abzuwägen hätten. In diesem Fall sei die Entscheidung indes klar gewesen.

Mehrere Beschwerden über geplante Veranstaltung im Vorfeld

Im Vorfeld hatten sich mehrere Leserinnen und Leser über die noch am Samstag im Netz angekündigte Veranstaltung beschwert: Sie sei in Zeiten der Corona-Verbreitung unverantwortlich.