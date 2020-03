Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Menden-Nord will trotz aller Coronavirus-Befürchtungen die Sauerländer Schlagernacht am 21. März nicht absagen. Es habe ein größeres Abstimmungstreffen mit allen beteiligten Unternehmen und der Band „Die Amigos“ gegeben, erklärt der Vorstand. „Es sind alle Beteiligten zu dem Entschluss gekommen die Schlagernacht durch zu führen, da es für die Besucher keine größere Gefahr gibt.“

Die Verdachtsfälle im Märkischen Kreis seien alle bekannt und die entsprechenden Maßnahmen ergriffen. „Bestes Beispiel für die Durchführung von großen Veranstaltungen sind die Spiele der Bundesliga“, erklärte der Vorstand am Donnerstagmittag. „Solange es für die Verantwortlich in dieser Größenordnung keinen Anlass gibt,sieht sich die Schützenbruderschaft St. Hubertus in guter Gesellschaft.“ Anders als befürchtet laufe der Vorverkauf „sehr gut“. Karten gebe es weiterhin online, im Kiosk Wette, Ob dem Lahrtal und Montags in der Hubertushalle von 17.30 bis 19 Uhr.

WP verlost Tickets für Party

Mehrere Veranstalter hatten in den vergangenen Tagen über die Absage von ihren Veranstaltungen diskutiert. So wurde unter anderem das auch bei Besuchern aus Menden und Balve beliebte „Getrüdchen“ in Neuenrade komplett abgesagt. Mendener Party-Veranstalter wie vom Schmelzwerk oder Franz vom Hahn zeigen sich allerdings wie die Schützen demonstrativ gelassen (WP berichtete). Auch der Swingerclub „Location One“ erklärte, den Betrieb unbeeindruckt weiterführen zu wollen.

Die Redaktion verlost noch bis zum kommenden Sonntag 5 x 2 Tickets für die Sauerländer Schlagernacht. Wer an der Verlosung teilnehmen will, muss sich auf der Internetseite der Westfalenpost im Gewinnspielportal registrieren. Die Gewinner werden im Anschluss an die Verlosung durch die Redaktion benachrichtigt.