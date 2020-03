Die Firma Optimal Planen in der Horlecke hat derzeit viel zu tun, auch samstags wird hier jetzt gearbeitet. Mit reduzierter Belegschaft – nur als Vorsorge gegen Corona-Infektionen – werden die aktuell vollen Auftragsbücher abgearbeitet. „Aber wir könnten noch viel mehr“, sagt Geschäftsführer Sebastian Bertsch. So habe sein Unternehmen bereits für Praxen dichte, aber durchsichtige Kunststoff-Vorhänge gefertigt. Als Spuckschutz vor Kassen seien die glasklaren Planen ebenfalls geeignet, zumal sie in passenden Größen rasch herzustellen seien.

Auch von anderen, gerade jetzt wichtigen Produkten – vom Schuhüberzieher bis zum Mundschutz – könne Optimal Planen dank seines vollautomatischen „Cutters“, einer Zuschneidemaschine, in kürzester Zeit hohe Stückzahlen produzieren. Für einen wirksamen Mundschutz gebe es inzwischen eine Zeichnung aus dem internationalen Konfektions-Netzwerk der Mendener, das Unternehmen in Österreich, der Schweiz, Belgien und Deutschland umfasse.

Menden Betrieb seit Jahresanfang mit neuen Chefs Sebastian Bertsch hat den Mendener Betrieb am Jahresanfang nach acht Jahren als Betriebsleiter gemeinsam mit einem Partner vom langjährigen Geschäftsführer Armin Krebs übernommen. Seit mehr als zwanzig Jahren entwickeln und fertigen die heute 20 Beschäftigten am Produktionsstandort Menden komplette Systemlösungen für Industrie und textiles Bauen. Kernkompetenz ist dabei die langjährige Erfahrung mit der Konfektion von Planen und technischen Textilien mit den unterschiedlichsten Materialeigenschaften und Verarbeitungsanforderungen.

Für Schlagzeilen hatten die kreativen Mendener indes schon in der Vergangenheit mehrfach gesorgt, als sie in Hochwasserlagen anstelle von Sandsäcken, die nach Gebrauch als Sondermüll zu entsorgen sind, riesige, mit Wasser gefüllte Kunststoffschläuche als Überschwemmungsschutz anboten. Oder den „Öl-Manta“ zu Wasser ließen, der auch schon auf der Hönne nach einem Umwelt-Unfall zum Einsatz kam und einen großen Ölfilm aus dem Fluss schlürfte. Auch beim Seuchenschutz ist Optimal Planen im Thema: Hier hat man schon mobile Stationen aus Kunststoff gebaut, um beim Auftreten von Tierseuchen die Transportfahrzeuge dekontaminieren zu können.

Die Möglichkeiten, Kunststoffplanen einzusetzen, erscheinen gerade jetzt besonders vielfältig, sagt Sebastian Bertsch. Gerade erst habe man gemeinsam mit der Balver Firma Paul Müller transparente Trennwände entwickelt, die es ermöglichen, in in einem Zimmer die Abstände zwischen Klinikbetten zu verringern. „Uns wird immer etwas einfallen. Am besten, man fragt uns einfach.“