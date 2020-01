Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU Menden: Unter 22 Kandidaturen sind nur drei Frauen

Von den 22 nominierten Direktkandidaten der Mendener CDU sind nur drei weiblich. Auch wenn man die Namen auf der Reserveliste hinzunimmt, wird das Verhältnis nicht besser: Nur neun der dann 56 Kandidaturen sind von Frauen besetzt. Die anderen Parteien haben ihre Nominierungen noch vor sich.

An dem männlich geprägten Bild der Union dürfte sich auch nach der fälligen Wiederholung der Nominierung nichts ändern. Die muss stattfinden, weil das Wahlamt sicherstellen will, dass nach der jetzt fälligen Neuordnung der Wahlbezirke das Kommunalwahl-Ergebnis in Menden unangreifbar bleibt. So kann niemand sagen, dass die CDU-Nominierung für später ungültige Wahlkreise erfolgt sei.