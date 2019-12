Menden. In der Nacht zur Freitag brannte an der Arndtstraße in Menden ein Pkw. Die Polizei nahm in Tatortnähe einen Tatverdächtigen fest.

Brandstiftung: Polizei nimmt Mendener nach Pkw-Brand fest

In der Nacht zu Freitag brannte an der Arndtstraße ein Mercedes der E-Klasse. Die Polizei nahm noch in der Nacht einen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen 00.15 Uhr hatte ein Anwohner das Feuer über den Notruf der Polizei gemeldet. Die Feuerwehr löschte daraufhin den Brand. Laut Polizei ergaben sich vor Ort Hinweise auf Brandstiftung.

In unmittelbarer Tatortnähe konnten die Beamten noch in der Nacht einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Es handelt sich um einen 43-jährigen Mendener. Er steht nach bisherigen Ermittlungen im Verdacht, den Pkw vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben.

Totalschaden von etwa 6000 Euro

Der Pkw wurde sichergestellt. Es entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Der Tatverdächtige soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.