Bittfahrt-Baustelle: Ostwall ab Samstag keine Einbahnstraße

Menden Die Umleitung zum St.-Vincenz-Krankenhaus bleibt noch Monate, aber zumindest die Einbahnstraße am Ostwall wird am Samstag schon mal aufgehoben.

Gute Nachrichten für viele Autofahrer: Der Ostwall ist ab Samstag nicht mehr nur einseitig befahrbar. Wegen der Baustelle an der Bittfahrt – hier wird der Abwasserkanal erneuert – gibt es in dem Bereich seit Wochen eine Einbahnregelung in Richtung Wilhelmstraße.

„Ab Samstag ist der Ostwall wieder in beiden Richtungen befahrbar“, erklärt Johannes Ehrlich, Pressesprecher der Stadt Menden, auf Nachfrage der Westfalenpost. Insgesamt liege die Bittfahrt-Baustelle gut im Zeitplan. Die gesamte Maßnahme werde voraussichtlich zwischen Ende Oktober und Mitte November abgeschlossen sein.

Umleitung bleibt

Was Autofahrern allerdings auch in den kommenden Monaten nicht erspart bleiben wird, ist die Umleitung Richtung St.-Vincenz-Krankenhaus. Hier müssen Verkehrsteilnehmer über Werringser Straße, An der Gollackswiese und Fuchshöhlenweg das Hospital ansteuern. Anwohner und Autofahrer nehmen die eineinhalb Kilometer weite Umleitung bislang gelassen, so der Stadtsprecher: „Bei uns sind keine Beschwerden angekommen.“ Lediglich in der Anfangsphase habe es einige Vorfälle gegeben, bei denen das Parkverbot auf einem Teil der Umleitungsstrecke nicht eingehalten worden sei: „Jetzt hat sich da aber alles beruhigt.“

Weniger Patienten als sonst

Und auch die Patienten und Mitarbeiter des Krankenhauses nehmen die weitere Anfahrt entspannt auf, erklärt Christian Bers, Sprecher der Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis. Hinzu komme, dass im Krankenhaus derzeit Corona-bedingt ohnehin weniger Patienten-Betrieb herrsche als sonst.

Und welche Auswirkungen hat eine Baustelle an einem solch neuralgischen Punkt auf die Zuwegung zum Krankenhaus? Den heimischen Rettungsdienst stellt die Umleitung vor keine Probleme, bilanziert Feuerwehr-Sprecher Stefan Deitel: „Das läuft reibungslos.“ Dazu habe auch die gute Abstimmung zwischen Feuerwehr und Verwaltung bei der Planung der Baumaßnahme beigetragen. Lediglich Krankenwagen aus Nachbarstädten „haben sich hier schon mal verfranzt, weil sie am Ostwall auf einmal nicht weitergekommen sind“, weiß Stadtsprecher Johannes Ehrlich.

Notarzteinsatzfahrzeug am Krankenhaus

Um bei einem medizinischen Notfall durch die Umleitungsschleife nicht zusätzliche Zeit zu verschwenden, steht das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) derzeit rund um die Uhr am Krankenhaus, erklärt Stefan Deitel. Sonst befindet sich das Fahrzeug an der Feuer- und Rettungswache und holt im Einsatzfall den Notarzt am Krankenhaus ab. „Dadurch, dass das NEF momentan 24 Stunden am Krankenhaus steht, sparen wir diese Zeit.“

Mit weiterem Fortschritt der Baumaßnahme wird die Bittfahrt später nur von unten, nicht mehr von oben befahrbar sein, kündigt Stadtsprecher Johannes Ehrlich an: „Das wird irgendwann wechseln.“ Hier steht aber noch kein Datum fest. Sicher sei, so Johannes Ehrlich, dass der Krankenhausweg stets befahrbar sei – entweder von der Bittfahrt von oben (wie derzeit) oder von der Bittfahrt von unten (zu einem späteren Zeitpunkt): „Die Zufahrt zum Krankenhausweg bleibt frei.“