Bei der Ferienbetreuung ist Menden fast am Limit

Menden. Kinder, die in den Ferien nicht am offenen Ganztag teilnehmen, sollen mehr städtische Angebote bekommen. Doch so einfach ist das nicht.

Das Ferienangebot für Kinder, die nicht im offenen Ganztag unterkommen, soll ausgebaut werden. Doch die Mendener Grünen weisen darauf hin, dass die Stadt schon längst eine Betreuung für Vorschulkinder in der Kita realisieren müsste – und sich manche Eltern lange Schlangen für die Anmeldung mitunter sparen könnten.

Alternativen bis zum Schulbeginn

Tina Reers von den Mendener Grünen lobt den Vorstoß von Wolfgang Horst sowie der CDU, das Programm für die Ferienbetreuung von Grundschulkindern ausbauen zu wollen. Doch sie weist auch darauf hin, dass für eine bestimmte Gruppe von Eltern lange Wartezeiten für die Anmeldung im Sommer eigentlich überflüssig seien.

So regle das Sozialgesetzbuch (SGB), wie Vorschulkinder einer Kita in die Ferienbetreuung integriert werden müssen. Neben dem Kita-Anspruch für Ü3-Kinder ist dort festgeschrieben: „Werden Einrichtungen in den Ferienzeiten geschlossen, so hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Kinder, die nicht von den Erziehungsberechtigten betreut werden können, eine anderweitige Betreuungsmöglichkeit sicherzustellen.“

„Dies bedeutet, dass diese Familien sich gar nicht in irgendwelche Warteschlangen stellen müssen, sondern optimalerweise im Herbst dem Jugendamt den Bedarf melden“, erklärt Reers. Dem Vorschlag, die Kinder, die gerade vor dem Wechsel in die Grundschule stehen, in der Ferienzeit einfach zurück in die Kita zu stecken, erteilt Reers eine Absage. Denn das Gesetz regle ganz klar, dass die Betreuung „bis zum Schuleintritt“ vom Jugendamt sichergestellt werden müsse. Die Befürchtung: Da der Schulstart auch in den September fallen kann und das Kindergartenjahr im August anfängt, würde das zu überfüllten Einrichtungen führen.

Wie die Ferienbetreuung von Nicht-OGS-Kindern in Menden insgesamt ausgebaut werden kann, soll in der nächsten Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses besprochen werden. Künftig, so der Vorschlag der Verwaltung, sollen Sportvereine und Mitgliedsvereine des Stadtjugendringes ebenfalls Angebote nennen.

Städtische Ressourcen erschöpft

Das Thema geht zurück auf einen Bürgerantrag von Wolfgang Horst. Mit dem Erhalt der St.-Michael-Schule in Schwitten sollte gleichzeitig ein Ferienangebot für Grundschulkinder, die nicht am offenen Ganztag teilnehmen, in den Oster-, Sommer- und Herbstferien geschaffen werden.

Menden Angebote im Sommer 29. Juni bis 17. Juli: Ferienspaß auf der Kluse 29. Juni bis 3. Juli: Memo Menden Süd (ab sechs Jahren). 29. Juni bis 3. Juli: Segelfreizeit (ab 14 Jahren). 6. bis 10. Juli: Ferienfreizeit mit Übernachtung (acht bis 13 Jahren) 13. bis 23. Juli: Zeltlager KJG Bösperde und Kolpingjugend Halingen. 13. bis 31. Juli: Ferienfreizeit mit Übernachtung Hof Schulte-Berge (sieben bis 12 Jahren). 20. bis 24. Juli: Memo Menden Mitte (ab sechs Jahren). 27. bis 31. Juli: Memo West (ab sechs Jahren). 3. bis 8. August: Memo Nord (ab sechs Jahren). 10. bis 11. August: Endless Summer Action auf der Kluse (ab sechs Jahren).

Stadtweit soll sich das geforderte Betreuungsprogramm an 200 Kinder richten. Neben einem kostendeckenden und einheitlichen Elternbeitrag, sollen „vorhandene Schulstandorte der weiterführenden Schulen in das Angebot aufgenommen werden, um deren Infrastruktur nutzen zu können“, heißt es dazu in der Vorlage der Verwaltung. Insgesamt sollen mit dem Angebot drei Wochen in den Sommerferien sowie jeweils eine Woche in Herbst- und Osterzeit abgedeckt werden.

Neben der Auflistung der 2020 geplanten Ferienaktivitäten weist die Verwaltung darauf hin, dass zusätzliche städtische Angebote in diesem Jahr nicht ohne weiteres Personal zu realisieren seien.

