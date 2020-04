Carlos mit seinen Eltern Sara und Enrique Miron Barba bewundern den Baum bei der Aktion der Westfalenpost im Babywald in Menden am 5. Mai 2019.

Geburt Babywald in Menden: Fest wegen Corona verschoben

Menden Die beliebte Pflanzaktion in der Waldemei muss wegen der Corona-Krise ausfallen. Ein Nagelfest ist für den Herbst vorgesehen. Ein Überblick.

Den Baum zum Baby – samt einem aufregenden Pflanztag am 3. Mai mit der ganzen Familie: Darauf haben sich mehr als 100 Familien aus Menden und Umgebung gefreut. Doch die Corona-Krise macht dem Veranstalter-Trio (Stadt Menden, Westfalenpost und das Bürgerbad Leitmecke) einen Strich durch die Rechnung. Das große Pflanzfest im Mendener Babywald muss ausfallen. Sicherheit geht vor.

"Wir können das Fest nicht machen", sagt WP-Marketingchef Jörg Ruhrmann voller Bedauern. Er habe sich mit dem Mendener Stadtförster Dirk Basse und den Ehrenamtlichen des Bürgerbads Leitmecke, wo das Pflanzfest stattfindet, beraten. Eigentlich hätten alle Familien die Chance bekommen, ihr Bäumchen in der Waldemei selbst einzupflanzen und mit einem Namensschild zu versehen. Doch das geht in diesem Jahr leider nicht. Auch die Ansprachen von Bürgermeister Martin Wächter, WP-Lokalchef Thomas Hagemann und Stadtförster Dirk Basse sowie das gemeinsame Beisammensein in der Leitmecke fallen flach.

Bäume bereits gepflanzt

Da die kleinen Eichen, Linden oder Kirschbäume aber trotzdem in die Erde müssen, um mit dem Nachwuchs um die Wette wachsen zu können, waren Stadtförster Dirk Basse und sein Team schon fleißig. "Sie haben die Bäume schon gepflanzt und durchnummeriert", sagt Ruhrmann.

"Das Einpflanzen ist auch anstrengend", sagt Jörg Ruhrmann. Manche Teilnehmer wären da mitunter aus der Puste geraten. In diesem Jahr müssen sich die Familien darum nicht mehr selbst kümmern, sondern können den Baum direkt bewundern.

Nagelfest im Herbst geplant

Statt des Pflanzfestes soll es in diesem Herbst ein Nagelfest geben. Die Familien bekommen ein Schild, das sie an ihrem Baum anbringen können. Und noch dazu sehen sie, wie sich ihr Bäumchen in den vergangenen Monaten gemacht hat.

Der Nachholtermin kann noch nicht konkret genannt werden, da niemand weiß, wie sich die Corona-Pandemie bis dahin entwickelt. Aber Jörg Ruhrmann versichert: Alle Teilnehmer werden rechtzeitig informiert und das Fest wird voraussichtlich an einem Sonntag stattfinden. "Es soll ja ein tolles Familienfest sein."

Info:

Dass junge Eltern oder frisch gebackene Großeltern, Verwandte und Freunde weiterhin die Möglichkeit für dieses einzigartige Geschenk haben, ist vor allem dem Team des Mendener Bürgerbüros zu verdanken. Sie verstärken seit Ende 2019 die bewährte Babywald-Mannschaft mit der WP-Redaktion und Marketingchef Jörg Ruhrmann, mit dem Mendener Stadtförster Dirk Basse und den Ehrenamtlichen des Bürgerbads Leitmecke.

Beim Nagelfest im Herbst sollen alle Familien auf ihre Kosten kommen. Getränke, Suppe, Musik und gute Laune: Die Organisatoren legen sich ins Zeug. Sollte das Fest aufgrund der Krise im Herbst nicht stattfinden können, soll es vor der nächsten Pflanzaktion im kommenden Jahr stattfinden.