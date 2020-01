Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autorin führt zwei Buchprojekte weiter

Uta Baumeisters Partner Christian Paul lebt weiter in Balve. Sein Handwerksbetrieb braucht ihn. Über einen Mangel an Aufträgen kann sich der Schreiner nicht beklagen, Sie wollen per Smartphone und Internet Kontakt halten. Alle zwei Monate will Uta Baumeister in die alte Heimat kommen. Beide wissen: Es ist ein Experiment.

In Schweden denkt Uta Baumeister weiter an ihre Heimat. Der dritte Band der Kinderbuch-Reihe „Bodo, das Mammut“ wird fertig gestellt, und sie knüpft mit einer Fortsetzungsgeschichte an ihren aktuellen Roman „So weit der Himmel dich trägt“ an. Darin geht es ebenfalls um eine Mischung aus Familien- und Zeitgeschichte.