Autorin aus Menden schreibt „Öko-Thriller“ für Kinder

Clara liebt den Wald. Den Geruch, die Farben, die Geräusche. Am liebsten spielt sie auf einer sonnigen Lichtung. Als sie einen Hasen durchs Gras hoppeln sieht, folgt sie ihm tief in den Wald hinein. Auf einmal es wird immer dunkler und furchteinflößender. Sie verliert die Spur des Hasen und auf einmal taucht eine komische Gestalt auf...

Joanne Spreckelsen ist Autorin und Illustratorin aus Menden. Sie hat jetzt mit dem Carow-Verlag ihr drittes Kinderbuch rund um Clara und den Hasen auf den Markt gebracht. „Der Schattenmann“ heißt es und ist ein sogenannter Öko-Thriller. Es geht um Waldbrände und die damit verbundenen Gefahren. „Das Thema war mir wichtig. Ich bin oft mit den Hunden im Wald“, sagt die 30-Jährige. Bei einem ihrer Spaziergänge sei ihr aufgefallen, wie eine Person rauchte. „Ein Wald kann schnell brennen – und das möchte einfach niemand.“ Damit war die Idee für ein neues Kinderbuch geboren.

Der Schattenmann ist als Hardcover mit 60 Seiten erhältlich. Der Öko-Thriller von Autorin und Illustratorin Joanne Spreckelsen hat die ISBN 978-3-944873-45-9 und kostet 14 Euro. Ein neues Buch hat sie bereits beim Verlag eingereicht, ein weiterer Buchvertrag könnte bald Realität werden. Dabei geht es um Axolotl, kleine Schwanzlurche aus Mexiko. Sie waren schon in ihrem zweitem Buch, der Schatzgrotte, Thema.

Umwelt steht im Fokus

Das Buch richtet sich primär an Sechs- bis Zehnjährige, aber auch an Erwachsene. Das Thema Umwelt steht im Fokus. Gesichter haben die Figuren in Joanne Spreckelsens Buch nicht. „So können sich die Kinder selbst reindenken und fühlen“, sagt sie. Für das neue Buch hat die Mendenerin mehrere Arbeitstechniken miteinander verbunden. So sind Teile der Illustrationen auf Aquarellpapier und Teile am Computer entstanden. Jedes ihrer Bücher hat einen anderen Stil – eben so, wie es am besten zur Geschichte passt und sich gut anfühlt. Rund drei bis sechs Monate braucht Joanne Spreckelsen für ein Werk.



Clara wendet sich ab, sucht weiter nach dem Hasen. Die Gestalt, der Schattenmann, will ihn fangen. Doch Clara möchte das nicht zulassen. Der Schattenmann findet Beide und plant etwas Schlimmes...

Gestaltung ist nicht einfach

Ein Kinderbuch zu gestalten, ist nicht so einfach. Joanne Spreckelsen hat Illustration studiert und schon früh ihre Leidenschaft für dieses Genre entdeckt. „Es muss verständlich sein für Kinder. Es ist ein schmaler Grad zwischen dem, was man Kindern zumuten kann und was nicht“, sagt die junge Frau, die selbst noch keine Kinder hat. Brennende Tiere zeigt sie beispielsweise nicht. „Man muss es manchmal etwas harmloser darstellen als es ist.“

Dennoch möchte die Autorin ihre Botschaft vermitteln: Der Wald ist kostbar, die Umwelt schützenswert. „Ich möchte, dass meine Bücher eine Message haben.“ Dafür arbeitet sie gerne mit Farben, die Stimmungen erzeugen. Blau, Grün, Schwarz aber auch Rot spielen eine große Rolle in dem aktuellen Buch.



Plötzlich steht der ganze Wald in Flammen. Das Feuer lodert, knistert und ist unheimlich heiß. Die Tiere haben Angst. Auch Clara fürchtet sich und rennt gemeinsam mit dem Hasen davon. Schuld an dem Desaster ist der Schattenmann...Ist der Wald noch zu retten?

