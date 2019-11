An Weihnachten freier Eintritt im Mendener Hallenbad

Menden. Ausflügler können sich an Weihnachten wieder einen Besuch des Hallenbades vornehmen – das lohnt sich vor allem für Kinder und Jugendliche.

Was in den vergangenen Jahren bereits gut angekommen ist, soll auch diesmal weitergeführt werden: Das Mendener Hallenbad wird am 24. Dezember seine Pforten öffnen – für Kinder und Jugendliche sogar eintrittsfrei.

Von 8 bis 12 Uhr geöffnet

An Weihnachten können Unternehmungslustige vor dem traditionellen Turmblasen noch einen Abstecher ins Mendener Hallenbad machen. Denn auch dieses Jahr wird das Bad öffnen, wie Achim Richlik aus dem Team Schule und Sport, nun mitteilt. Zusätzlich zu den Öffnungszeiten von 8 bis 12 Uhr gibt es diesmal auch freien Eintritt für alle Besucher unter 18 Jahren.

Und damit es künftig noch runder läuft, kommt dann ein neues Kassensystem zum Einsatz. „Das vorherige System war bei Wärme anfällig“, erklärt Richlik. Und die Anschaffung soll sich künftig lohnen. Denn es sind dann keine Strichlisten mehr nötig und man habe eine bessere Einnahmekontrolle. „Das ist kein rausgeschmissenes Geld“, rechtfertigt Richlik das neue Kassensystem.

