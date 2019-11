Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

16 Standorte werden modernisiert, ein neuer gebaut

Das neue Mendener Mercedes-Autohaus ist das erste in der Region, das nach dem neuen Markenarchitektur-Konzept MAR 2020 erbaut wurde.



Für AMG ist Rosier in Deutschland jetzt eines von 64 Performance Centern.



Aktuell baut Rosier ein neues Nutzfahrzeugzentrum in Paderborn und will den Betrieb in Braunschweig bald modernisieren. In Hemer ist ein weiteres Nutzfahrzeugzentrum an der Edelburg geplant. In diese und weitere Maßnahmen an den 16 Standorten investiert Rosier 30 Millionen Euro – auch in Infrastruktur für die Elektromobilität.