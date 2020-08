Zwei Iserlohner bei Verkehrsunfall am Lennedamm verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung am Lennedamm sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

Letmathe. Am späten Samstagabend prallten an der Kreuzung am Letmather Lennedamm zwei Fahrzeuge zusammen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 23.20 Uhr an der Kreuzung Lennedamm/Gennaer Straße/An Pater und Nonne/Hagener Straße ereignet. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Ein 27-jähriger Iserlohner befuhr mit seinem Pkw die Gennaer Straße in Richtung Hagener Straße. Als er die Kreuzung, an der zu diesem Zeitpunkt die Ampel abgeschaltet war, passierte, übersah er laut Polizeibericht einen 41-jährigen Iserlohner, der mit seinem Taxi in Richtung Lennedamm unterwegs war.

Zwei Menschen leicht verletzt, Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf der Kreuzung wurde der Taxifahrer sowie einer seiner Fahrgäste leicht verletzt. Das Taxi wurde von der Fahrbahn geschoben und kam vor einer Straßenlaterne zum Stehen. Zeugen gaben an, dass der Taxifahrer auf der vorfahrtberechtigten Straße mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Es entstand ein Sachschaden von etwa 46.000 Euro.