Zwei Gartenlauben in Letmathe abgebrannt

Die Feuerwehr löschte am Montagabend ein Feuer in der Kleingartenanlage an der Gennaer Straße in Letmathe.

Letmathe. Zwei Gartenlauben brannten aus ungeklärter Ursache an der Gennaer Straße aus. Niemand wurde verletzt.

Am frühen Montagabend meldeten Anwohner eine starke Rauchentwicklung in der Kleingartenanlage in der Gennaer Straße. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle konnte die Meldung bestätigt werden. Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte der Löschgruppe Letmathe, standen bereits mehrere Tannen, Hecken und eine Gartenlaube in Vollbrand. Die Zuwegung zum Brandherd gestaltete sich schwierig, da mehrere Parzellen überwunden werden mussten. Mehrere Trupps setzten zur Brandbekämpfung drei C-Rohre ein. Es gelang der Feuerwehr eine Ausbreitung zu verhindern, dennoch wurden zwei Gartenlauben zerstört. Zur Ursache kann keine Angabe gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Löschgruppen Letmathe und Stübbeken der freiwilligen Feuerwehr trafen zuerst an der Einsatzstelle ein und waren somit neben der Berufsfeuerwehr Iserlohn mit im Einsatz. 25 Einsatzkräfte hatten das Feuer nach 75 Minuten gelöscht.