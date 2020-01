Dröschede. Beim Neujahrsempfang in Dröschede wurde an die Vereine appelliert, sich für die Dorfgemeinschaft einzubringen.

Zukunft für Haus Potthoff und VHS-Pavillon

Ein Appell kehrte wie ein Echo immer wieder durch die Turnhalle Im Hütten während des Neujahrsempfangs der Ortsgemeinschaft Dröschede: Die Vereine sollen zusammenhalten und jeder Einzelne sich verstärkt am Dorfleben beteiligen. Bereits in der Vergangenheit habe man dadurch viel erreichen können. Wolfgang Ströter blickte als Beispiel auf die Turnhalle zurück. Als diese abgerissen werden sollte, hatten sich ein Förderverein gegründet, und das Dorf hatte gemeinsam gesammelt, um die Halle vor dem Abriss zu retten. Und auch die Fertigstellung der neuen Dorfmitte in nur zweieinhalb Jahren thematisierte er und wünschte sich ein genauso schnelles Handeln für die anderen Baustellen in Dröschede.

Neuer Eigentümer saniert Haus Potthoff von Grund auf

Damit war unter anderem das seit Ende 2017 geschlossene Haus Potthoff gemeint. Im vergangenen Jahr hatte sich mit Bahri Tahiri ein neuer Eigentümer für die ehemalige Gaststätte gefunden. „Das Gebäude muss kernsaniert werden“, fasste sein Verwalter Deli Nitaj für die Dröscheder am Sonntagnachmittag den Stand um das Haus zusammen. Ein Unternehmer sei bereits gefunden worden, der sich um die Sanierung kümmern werde. Wenn die Arbeiten beginnen, sollen sie in gut 120 Tagen abgeschlossen sein. Das Gebäude soll erhalten bleiben, aber von außen und von innen „ins 21. Jahrhundert gebracht werden“.

Ob sich im Haus Potthoff wieder eine Gastronomie einfinden wird, oder das Gebäude einen anderen Zweck erhält, steht noch offen. „Denkbar ist alles, so lange es zum Dorf passt“, sagte Deli Nitaj. Bislang konnte noch kein geeigneter Wirt gefunden werden, der die Rolle eines klassischen Dorfwirtes einnehmen könnte (wir berichteten).

Als stellvertretender Bürgermeister richtete auch Michael Scheffler das Wort an die Dorfgemeinschaft. Es sei Optimismus zu spüren, dadurch dass nach Lösungen für Haus Potthoff gesucht werde. Auch für den VHS-Pavillon geht es voran. „Im vergangenen Jahr hat die SPD-Ratsfraktion in der Hauptausschusssitzung einen Antrag für einen Ersatzbau gestellt, damit die Dröscheder Vereine einen neuen Anlaufpunkt bekommen“, sagte Scheffler. Denn der ehemalige VHS-Pavillon sei nach 60-jähriger Nutzung in die Jahre gekommen. Bei der Verabschiedung des Haushaltes seien 100.000 Euro für die Planungskosten zugesprochen worden. Nun müsse man sich über ein Raumkonzept verständigen. Dabei appellierte Michael Scheffler an die Dröscheder Vereine sich zusammenzusetzen, um zu überlegen, welche Ansprüche die verschiednen Vereine haben. Eine Gelegenheit, Ideen für das VHS-Pavillon und Haus Potthoff einzubringen ist Montag, 30. März, an dem die Dorfvereinssitzung stattfinden wird. „Natürlich sind nicht nur die Vorsitzenden der Vereine eingeladen, sondern alle Bürger und auch die Gewerbetreibenden in Dröschede“, verkündete Monika Stockmann, Sprecherin der Dröscheder Ortsvereine.

Ilona Höche, 1. Vorsitzende des Heimatvereins, blickte schon auf die Veranstaltungen des Heimatvereins voraus und lud zur Jahresmitgliederversammlung des Heimatvereins sowie zur jährlichen Dorfolympiade ein, an der sich so viele Vereine wie möglich beteiligen sollen.