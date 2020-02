Zeitzeuge des „vergessenen Holocaust“

Letmathe. Zoni Weisz erinnert im Gymnasium Letmathe an die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma.

Er sprach als erster Sinto bereits im Deutschen Bundestag, vor den Vereinten Nationen und im Europäischen Parlament. Und am Donnerstag berichtete er im Gymnasium aus seinem Leben: Zoni Weisz, einer der letzten Zeugen des Holocaust, der sich im niederländischen und internationalen Auschwitz-Komitee engagiert und dafür auch viele Reisen in Kauf nimmt: „Ich bin stolz, ein niederländischer Sinto zu sein. Viele sagen noch Zigeuner, das lieben wir gar nicht. Ich mache das alles, damit die Menschen, die in der Kriegszeit von den Nazis ermordet wurden, nicht vergessen werden. Wir müssen mit allen demokratischen Mitteln kämpfen, damit so etwas nicht wieder passiert.“

Der 82-jährige Niederländer berichtete den sichtlich betroffenen Letmather Schülerinnen und Schülern am Beispiel seiner Sinti-Familie vom „Vergessenen Holocaust“: „Jeder weiß, was mit den Juden passiert ist. Die Nazis brachten sechs Millionen Juden in den Vernichtungslagern um. Von den Sinti und Roma waren es mindestens 500.000“, sagte Zoni Weisz. Darunter waren auch seine Eltern, Geschwister und Angehörige. Sie wurden aus dem niederländischen Durchgangslager in Westerbork ins „Zigeunerlager“ nach Auschwitz deportiert und dort und im Konzentrationslager Mittelbau Dora umgebracht.

Holocaust-Zeitzeuge Zoni Weisz berichtete im Letmather Gymnasium vom Völkermord der Nazis, die seine Familie auslöschten. Das hat er in einem Buch beschrieben, das in Deutschland und in den Niederlanden erschienen ist. Foto: Cornelia Merkel

Der damals siebenjährige Zoni Weisz überlebte, weil er sich bei den Großeltern verstecken und bis Kriegsende bleiben konnte. Er berichtete außerdem von seiner musikalischen Familie, die in seiner Kindheit mit Pferd und Wohnwagen unterwegs gewesen war. „Wir hatten ein schönes Leben“, erinnert er sich an seine glückliche Kindheit, die durch die Verfolgung durch die Nationalsozialisten ihr Ende fand: Als alle Sinti und Roma verhaftet wurden, ihr Hab und Gut verloren, unter anderem eine wertvolle Geige, mit der allein er sein Studium hätte finanzieren können. Zoni Weisz schilderte auch die grausame Deportation für seine Familie und seine erste Flucht mit Hilfe eines Widerstandskämpfers. Er berichtete von Alpträumen bis heute, von denen er selbst seinen eigenen Kindern nichts erzählt hat – nur seinen Enkeln. Mit denen war er auch in Auschwitz. „Ich kann es auf Deutsch nicht erklären, was man fühlt, wenn man weiß, dass man seine Familie nie mehr wieder sieht“, erläuterte der 82-jährige Zeitzeuge.

Seine bewegte Lebensgeschichte hat Zoni Weisz in dem in Holland und Deutschland erschienenen Buch „Der vergessene Holocaust“ beschrieben.

Zoni Weisz war Gast im Letmather Gymnasium. Der Holocaust-Zeuge hat über das Schicksal seiner Familie und den Völkermord an den Sinti und Roma ein Buch geschrieben. Foto: Cornelia Merkel

Zoni Weisz berichtete von den Ursprüngen seiner Kultur und erinnerte an Verfolgungen als Heiden und Hexen im 17. und 18. Jahrhundert. „Xenophobie – die Angst vor Fremden gab es zu allen Zeiten. Jetzt leben wir in einer multikulturellen Welt“, sagte er und freute sich über die Einladung einer „Schule ohne Rassismus – Schule ohne Courage“.

Er berichtete über die Ausgrenzung und Verfolgung in der Nazizeit, erinnerte an die Rassegesetze und die rassehygienischen Forschungen. Seinen packenden Bericht reicherte er mit eigenen und historischen Fotos von Dokumenten an. Auf die Frage, einer Schülerin, ob er die Deutschen hasse, antwortete er: Ich hasse Rassisten, ich hasse Nazis, alle Menschen, die einander ausschließen und anderen sagen, Du gehörst nicht zu uns.“

Nach den Ausführungen über die düstere Kindheit und Jugend berichtete er auch von seinen beruflichen Erfolgen als Blumenhändler, der lange in Amsterdam gelebt hat. „Ich habe für vier Generationen von Königshäusern gearbeitet“, erinnerte er an Höhepunkte, unter anderem einen Tag zusammen mit Königin Maxima, für die er die Hochzeitsgestecke des Königs Wilhelm-Alex im Jahr 2002 entworfen und von 100 Mitarbeitern ausführen ließ: „Das war sehr ehrenvoll. Als Florist habe ich außerdem die niederländische Blumenindustrie in der ganzen Welt vertreten“, erzählte er weiter. Zoni Weisz hat es als Florist mit besonderen Blumengestecken zu zwei Einträgen ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Und er hat 2012 zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel das Denkmal für die Sinti und Roma in Berlin eingeweiht.