Zahlen und Fakten rund ums Sternsingen

Die ökumenische Aktion der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden steht in diesem Jahr unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit“.

Am Freitag, 3. Januar, bringen die Sternsinger in Letmathe den Segen für das neue Jahr. Nach dem Aussendungssegen um 15 Uhr im Pfarrheim St. Kilian geht es in die Fußgängerzone, ins Altenzentrum St. Kilian, ins Diakoniezentrum und ins Hospiz. Auch die obere Hagener Straße und der Bereich oberhalb des Friedhofs in Oestrich links und rechts der Kampstraße werden besucht.

Am Samstag, 4. Januar, sind die Sternsinger nach dem Gottesdienst um 10 Uhr in St. Kilian in Letmathe und Oestrich unterwegs. Halt machen die Kinder auch im Seniorenzentrum an der Lindenstraße, hier werden sie von den „Sing-Spatzen“ unterstützt.

Am Sonntag, 5. Januar, ziehen die Sternsinger im Stübbeken nach der Messe um 9.30 Uhr in St. Josef zu den Familien. Sie treffen sich dazu bereits um 9 Uhr im Pfarrheim St. Josef.

Am Sonntag, 12. Januar, werden in der Grüne und in Lasbeck die Sternsinger nach den Messen um 9.30 Uhr in Maria Königin und um 19 Uhr in Herz Jesu ausgesandt. Die Kinder sind zum Vorbereitungstreffen am Freitag, 10. Januar, um 16 Uhr ins Pfarrheim Herz Jesu eingeladen.

Bei den Aktionen in den vergangenen Jahren haben die Sternsinger in Letmathe meist knapp 15.000 Euro gesammelt, im Jahr 2016 war es sogar etwas mehr.