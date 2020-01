„Wir müssen in Oestrich wieder loslegen“

Die Sternsinger hatten sie diesmal um eine halbe Stunde vorgezogen, „weil die Gewerkschaft nicht erlaubt, dass sie nach 20 Uhr singen“, wie Ortsring Oestrich-Vorsitzender Friedhelm Siegismund zum Auftakt scherzt, und schon kann er losgehen dieser besondere Neujahrsempfang, der doch der letzte ist vor den geplanten Feierlichkeiten anlässlich von 800 Jahren Oestrich im Sommer.

Über 100 Besucher sind ins Pfarrheim an der Wiesenstraße gekommen, darunter zahlreiche Vertreter der lokalen Politik, so die SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Freitag und die drei bislang bekannten Bürgermeister-Kandidaten Martin Isbruch (Grüne), Michael Joithe (Die Iserlohner) und Martin Luckert (SPD). „Ist wohl wieder Wahlkampf, doch das soll Ihren Besuch nicht schmälern“, sagt Siegismund, der einen großen Teil seiner Rede jedoch auf die anstehenden 800-Jahre-Feierlichkeiten und ein Plädoyer für mehr bürgerliches Engagement verwendet.

Bald Planungstreffen für Feier zu 800-jährigem Bestehen

Heimatengagierte unter sich: Der geehrt Werner Biecker mit Barbara Schulte, Inge und Friedhelm Siegismund (v. li.) vom Ortsring-Vorstand. Foto: Tim Gelewski

„Wir müssen in Oestrich wieder richtig loslegen“, appelliert der Ortsring-Vorsitzende später, der gleichwohl nicht verschweigt, dass der Heimatverein wie andere Vereine auch mit dem nachlassenden Interesse an ehrenamtlichen Engagement in Organisationen dieser Art kämpft.

Wie berichtet, wollen die Oestricher anlässlich ihres großen Jubiläums 2020 dennoch einiges auf die Beine stellen. Führungen, Vorträge – und als Höhepunkt das Dorffest, wenn möglich mit einem Mittelaltermarkt vom 21. bis 23. August. Ein Planungstreffen soll am 12. Februar, 19.30 Uhr im Vereinsheim des Theatervereins stattfinden. Positiv auch: Eine zweite Streuobstwiese am Leckerhorstweg sei aktuell genehmigt worden, wie Siegismund verkündet.

Ein Grußwort gibt es dann vom stellvertretenden Bürgermeister Michael Scheffler (SPD), bei dem trotz vielem Positiven der Frust über die Schließung des Marienhospitals und die Tatsache, dass Letmathe erstmals seit 146 Jahren ohne ein eigenes Krankenhaus ins Jahr gestartet ist, hörbar noch nicht verraucht ist. Vor allem, weil Landrat Thomas Gemke (CDU) das Ganze in seinem Jahresrückblick nicht mit einem Wort erwähnt habe: „Das Marienhospital wurde kaltherzig geschlossen und die Sache dann abgehakt.“

Als Gastrednerin hatte der Ortsring in diesem Jahr Dr. Silke Eilers, Geschäftsführerin des Westfälischen Heimatbundes, verpflichten können, die über den Begriff „Heimat“ und die Bedeutung von Vereinen in diesem Zusammenhang referierte.

„Ein Ortsjubiläum ist ein Identifikationsangebot“, sagt sie. Ein Rückblick auf gemeinsam erreichte Leistungen könne ein Motor für die Zukunft sein. „Gleichwohl braucht es Leute, die kulturelles Erbe am Leben halten.“

Den Begriff Heimat nicht den Rechtspopulisten überlassen

Den Begriff der Heimat indes, der bisweilen inflationär gebracht werde („Heimat-Shoppen“), müsse man als etwas Positives verteidigen: „Man darf Rechtspopulisten nicht das Feld überlassen“, erklärt sie weiter, und bekommt dafür Applaus.

Heimatvereine könnten da eine wichtige Rolle spielen, den deren Tätigkeitsfeld sei ja weitläufig und nicht „nur“ die Pflege von Brauchtum, sondern auch zukunftsgewandt etwa Ortsgestaltung und mehr. „Heimatvereine sind eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft.“ Um Menschen zu gewinnen, solle man eher in Projekten denken, weil Bürger eher temporär als langfristig an eine Sache binden würden.

Einer, auf den letzteres nicht zutrifft, ist der in Oestrich seit vielen Jahren engagierte Werner Biecker, aktuell Vorsitzender der Schützenvereins. Für sein Engagement und die gute Kooperation wurde er vom Ortsring-Vorstand mit einer Urkunde und einem Präsent geehrt.