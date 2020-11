„Wir erfüllen Wünsche von Straßenkindern“

„Wir möchten anderen Kindern und Jugendlichen, die nicht so gute Lebensbedingungen wie wir haben, etwas Gutes tun“, unterstreicht die 15-jährige Gymnasiastin Dilara Serin. Die Schülersprecherin des Gymnasiums Letmathe verweist auf die vielfältigen Brasilien-Aktivitäten ihrer Schule. Herzensanliegen der Letmather Gymnasiasten ist jetzt die Wunschbaum-Aktion, eine von Lili Benfer, Jil Dilaca Eitze, Finn Jasper Stöcker und Akhi Beckmann angestoßene Initiative. Die zwölfjährigen Schülerinnen und Schüler steckten damit ihre Mitschüler an, die Taschengeld spendeten, um jungen Brasilianern, die mit ihnen durch die sozialen Netzwerke in Kontakt stehen, durch Präsente ihre Solidarität zu zeigen. „Es ist eine schöne Geste und hat uns allen selber viel Freude gemacht“, erzählt Lili Benfer und die Mitschüler nicken zustimmend.

Fußbälle, Skateboards und eine Polizeipuppe

„Wir wollen Kindern und Jugendlichen aus den Favelas Wünsche erfüllen, die sie sich nicht leisten können“, erzählt der stellvertretende Schülersprecher Kerim Özdemir (16). Sein Mitstreiter Karim Ayadi nennt als Beispiele Fußbälle, Kleidung, Buntstifte, Schminksachen, eine Samba-Trommel, Plastik-Planschbecken, Skateboards, eine Polizeipuppe. Diese gehen jetzt schön verpackt in großen Kartons auf die Reise an die Ostküste Brasiliens in die Großstadt Recife. Durch Videobotschaften, Fotos und Briefe haben die Mädchen und Jungen sich gegenseitig vorgestellt, die von sprachbegabten Mitschülern und dem Religionslehrer Michael Arends übersetzt wurden.

Lili Benfer (oben re.), Jil Dilaca Eitze (li.), Mitstreiter Akhi Beckmann (unten li.) und Finn Jasper Stöcker initiierten die Aktion. Foto: Michael May / IKZ

An der deutsch-brasilianischen Wunschbaum-Aktion beteiligten sich alle Jahrgänge des Gymnasiums, freut sich die Schülersprecherin Dilara Serin. „Die Aktion haben wir im vergangenen Jahr gestartet, dann kam Corona. Um die Präsente nach Recife zu schicken, sammelten wir noch mal Geld, denn die internationalen Versandkosten sind immens teuer“, weiß Religions- und Beratungslehrer Michael Arends, der lange in Brasilien gelebt hat.

Seit seinem Englisch- und Theologie-Studium in Münster steht Arends in Kontakt zu Demetrius Demetrio, dem Leiter des Projektes „Gemeinschaft der kleinen Propheten“, einem Hilfsprojekt zur Resozialisierung von Straßenkindern im Zentrum der Großstadt Recife im Nordosten Brasiliens. Demetrio hatte ebenfalls in Münster studiert und sich seit den 80er Jahren der sozialen Straßenarbeit verschrieben. Dazu hatte er selbst ein Jahr auf der Straße gelebt, um die Welt der sogenannten „Ausgeschlossenen“ kennen zu lernen und alles dafür zu tun, die Lebensverhältnisse zu verbessern, erzählt Michael Arends, der seit 21 Jahren am Letmather Gymnasium Religion unterrichtet und auch weitere Brasilienprojekte der Schule begleitete. Im März sollte Demetrius Demetrio die Schule in Letmathe besuchen. Das Flugticket war schon gekauft, aber dann habe die Corona-Pandemie das Vorhaben vereitelt.

Sozialarbeit für Kinder aus prekären Familien

Der Gymnasiallehrer hatte selbst einige Jahre in Brasilien gelebt und war vor zwei Jahren wieder dorthin gereist, um das Straßenkinderprojekt von Demetrius Demetrio eine Woche lang zu begleiten. Er berichtete von der engagierten und beeindruckenden Sozialarbeit der „Gemeinschaft der kleinen Propheten“, die Kinder aus Slums unterstützt: „Auf verschiedene Weise: In dem Straßenkinderprojekt bekommen sie psychologische Hilfen und Perspektiven für ein gewalt- und drogenfreies Leben aufgezeigt, die machen Tanzprojekte und Theater. Kinder aus prekären Situationen lernen Gemüseanbau und kochen zusammen.“ Arends setzt hinzu: „Wenn das Projekt nicht gewesen wäre, wäre so mancher Drogendealer geworden“, beschreibt der Lehrer die heilsame Wirkung der Jugendhilfeeinrichtung. Seine regelmäßigen Berichte hatten die Schüler auch motiviert, die Wunschbaum-Aktion anzustoßen, erzählt Akhi Beckmann.

Michael Arends schickte am Montag auch ein Foto seiner jungen Mitstreiter in Richtung Brasilien – als kleinen Vorgeschmack auf die Pakete, die jetzt auf die Reise gehen.