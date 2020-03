In der Theorie läuft das Verfahren für einen Coronatest simpel ab. In einer Pressemitteilung des Märkischen Kreises heißt es: „Der Patient mit Symptomen meldet sich telefonisch bei seinem Hausarzt, der hat den begründeten Verdacht auf eine Corona-Infektion, stellt eine Überweisung aus, faxt diese zum Gesundheitsamt. Von dort wird dann medizinisches Personal den Betroffenen zuhause aufsuchen und die Test machen.“ Doch nicht immer verläuft es reibungslos, gerade wenn wichtige Informationen nicht direkt vermittelt werden.

Vor genau zwei Wochen ist Antonia A. (Namen von der Redaktion geändert) aus Italien zurückgekehrt. In Kalabrien hatte die Letmatherin ihre Schwester beerdigt. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland wurde die 56-Jährige krank, Fieber gehörte unter anderem zu den Symptomen. Aus Sorge um Corona meldete sie sich per Telefon bei ihrem Hausarzt in Hohenlimburg. Dieser habe sie zunächst für eine Einschätzung der Situation an das Gesundheitsamt in Hagen verwiesen, ein Formfehler, wie sich herausstellte, da die 56-Jährige in Letmathe wohnt und somit dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises zugeordnet wird. Dennoch schloss das Gesundheitsamt Hagen zunächst den Coronavirus aus und verwies erneut auf den Hausarzt.

Letmatherin zeigte leichte Erkältungssymptome

Bei ihrem Hausarzt ließ sich die Letmatherin dann am Dienstag untersuchen. Dabei wurde auch Blut abgenommen, um die Entzündungswerte im Körper zu überprüfen. „Die Patientin hat leichte Erkältungssymptome aufgewiesen. Ob es sich um das Coronavirus handelt, können wir nicht mit Sicherheit sagen, es könnte auch ein anderer viraler Infekt sein“, erklärt der Allgemeinmediziner Jan Landscheidt auf Nachfrage der Heimatzeitung. Einen Test auf das Coronavirus empfahl der Hausarzt trotzdem und verwies die Patientin wieder an das Gesundheitsamt, um sie dort testen zu lassen.

Während des Telefonats mit dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises habe man der Tochter der 56-Jährigen gesagt, dass es keine Teströhrchen mehr geben soll. Das erklärte diese gegenüber unserer Zeitung. Antonia A. solle sich zwei Tage später wieder beim Hausarzt melden, denn dann würde es auch wieder Teststäbchen geben – auch in der Arztpraxis, so lautete nach ihren Angaben die Auskunft vom Gesundheitsamt.

„Eine Information, die ja auch nicht gestimmt hat“, sagt die Tochter Maria A. frustriert im Gespräch mit der Heimatzeitung. Denn die Arztpraxen selbst testen nicht auf das Coronavirus.

Dass keine Teströhrchen mehr vorhanden sein sollen, dementiert der Pressesprecher des Märkischen Kreises, Hendrik Klein, auf Nachfrage der Redaktion jedoch vehement.

Währendessen hatte sich die Tochter aus Sorge um ihre Mutter erneut an das Gesundheitsamt in Hagen gewandt. Dort seien noch Teströhrchen vorhanden, allerdings dürften diese nicht für Einwohner des Märkischen Kreises genutzt werden. Das ständige Hin und Her belastet nicht nur Tochter Maria, sondern auch die 56-Jährige, die zusätzlich an Depressionen leidet.

Immer wieder nimmt die Tochter telefonischen Kontakt mit der Hausarztpraxis auf. Doch auch das Engagement der Arzthelferin, die selbst beim Gesundheitsamt anrief, habe nicht weitergeholfen, berichtet sie weiter.

Am vergangenen Montag rief Maria A. den telefonischen Patientenservice der Kassenärztlichen Vereinigung unter der Nummer 116 117 an. Dort erhielt sie erneut die Information, dass sie sich mit dem Gesundheitsamt des Märkischen Kreises in Verbindung setzen solle. Erneut rief sie dort an und erhielt schließlich die Information, dass eine Überweisung vom Arzt benötigt werde – eine Information, die sich die Tochter schon in der Woche davor gewünscht hätte.

Arzt stellt Überweisung an Gesundheitsamt aus

Am Montag habe der Arzt schließlich eine Überweisung für Antonia A. an das Gesundheitsamt geschickt. „Seitdem haben wir noch immer nichts gehört“, beklagt die Tochter. Sie habe sich schließlich am Dienstag erneut mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt. Auf die Frage, wann ihre Mutter denn getestet werden würde, habe die Mitarbeiterin zu ihr gesagt: „Wenn Sie Glück haben, wird sich morgen jemand bei Ihnen melden.“ Doch auch am Mittwoch hat die Familie keine Rückmeldung erhalten.

Ein erneuter Anruf am Mittwochnachmittag bei Pressesprecher Hendrik Klein. „Im Moment vermehren sich die Fälle. Allein heute hat der ambulante Dienst 44 Verdachtsfälle aufgesucht und getestet“, berichtete er. Generell würde das Gesundheitsamt mit den Personen in Kontakt treten, die von ihrem Arzt als Verdachtsfall gemeldet wurden. „Wann diese Dame getestet wird, kann nicht gesagt werden. Das liegt aber nicht daran, dass es keine Teströhrchen mehr geben soll“, unterstreicht er erneut.

Jetzt, da die Überweisung dem Gesundheitsamt vorliege, sollte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Antonia A. getestet wird. Doch seither heißt es erstmal wieder warten.