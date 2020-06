Wegweiser durch Natur- und Kulturgüter der Region

Letmathe. Die neuen Schilder, die im Rahmen des Strukturförderungsprogramms „Regionale 2013“ entstanden waren, sind nun aufgestellt.

Bereits im Februar haben die Aufbauarbeiten der neuen Informationstafeln an der Dechenhöhle mit dem Ausgraben der Löcher begonnen. Jetzt hängen die Schilder endlich in ihren Rahmen. Damit geht schließlich ein Projekt zu Ende, das im Rahmen des Strukturförderungsprogramms „Regionale 2013“ entstanden ist.

Damals hatten die fünf Höhlen des Sauerlandes einen losen Verbund gegründet. „Eines der Ziele war es, solche Tafeln zu haben, um auf die anderen Höhlen aufmerksam zu machen“, erklärte der Betriebsleiter der Dechenhöhle, Dr. Stefan Niggemann. Damit solle den Besuchern aus Nah und Fern ein besserer Zugang ermöglicht und die Höhlen als touristische Attraktion sowie als Natur- und Kulturgut vorgestellt werden. Das passiert auf der ersten Tafel in Form von Bildern und kurzen Informationstexten über die Dechenhöhle sowie die Heinrichshöhle in Hemer, die Reckenhöhle und Balver Höhle sowie die Bilsteinhöhle in Warstein. Detaillierter wird die Dechenhöhle auf einer zweiten Tafel vorgestellt. Zudem sind auf einer Karte Rad- und Wanderwege sowie weitere Ausflugsziele in der Region, wie die Burg Altena, die Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, die Felsformation Pater und Nonne und der Danzturm aufgeführt.

Infotafeln besitzen einen Wiedererkennungswert

Der Druck und die Gestaltung der beiden Tafeln für die Dechenhöhle wurden vom Verein Sauerland-Tourismus finanziert. Aufgestellt wurden die Tafeln in Holzrahmen, nach Design des Sauerland-Tourismus. „Die Infotafeln sind im ganzen Sauerland genau so in diesem Rahmen aufgestellt. Dadurch haben sie einen Wiedererkennungswert für den Besucher, der direkt weiß, dass er sich im Sauerland befindet“, erklärt Sabine Risse von Sauerland-Tourismus.

Das Aufstellen und die Rahmen wurden von der Stadt Iserlohn als Gesellschafterin der MKD Märkisches Kulturgut Dechenhöhle finanziert. Mehr noch: Die Abteilung Stadtentwicklung hat in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing eine dritte Tafel entworfen. „Ich werde oft gefragt, was man denn hier noch machen kann“, erklärt Niggemann, „und das ist natürlich jetzt mit der dritten Tafel super, dass wir Werbung für die anderen Ziele in Iserlohn machen können“.

Die Abteilung Stadtentwicklung habe dabei überlegt, welche Ziele ohne größeren Aufwand erreichbar sind. „Mit dem Zug sind die Innenstädte von Iserlohn und Letmathe sehr gut zu erreichen. Wir haben uns ein paar Punkte ausgesucht, die wir als attraktiv empfinden und die auch die Besucher sicherlich gern besuchen möchten“, ergänzt Victoria Verrieth aus der Stadtentwicklungs-Abteilung. Beworben werden neben den Innenstädten die Lennepromenade, der Volksgarten, der Stadtwald und der Seilersee. Zusätzlich befindet sich ein QR-Code auf der Tafel, der für weitere Ausflugsmöglichkeiten auf die Tourismus-Seite der Stadt verweist.

Gut sichtbar sind die Tafeln am Ausgang der Dechenhöhle aufgestellt. „Wir holen die Leute genau da ab, wo sie herkommen. Die Besucher der Dechenhöhle kommen alle hier raus, müssen zwangsläufig warten aufgrund der Lichtverhältnisse und überlegen sich gleich noch, wo der Rest des Tages verbracht werden kann“, so Sebastian Matz, Abteilungsleiter Stadtentwicklung. Mit den Tafeln könne man nun die Besucher entsprechend weiter leiten. Die Tafeln hätten auch in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs angebracht werden können, wo vermutlich noch mehr Menschen darauf aufmerksam geworden wären. Mit der Platzierung am Höhlen-Ausgang erhofft man sich nun einen zusätzlichen Schutz vor Randalierern.