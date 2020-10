Was das neue Familienzentrum in Oestrich trotz Corona bietet

Als dritter in Iserlohn hat der Evangelische David-Kindergarten in Oestrich Ende Juli das staatliche Zertifizierungsverfahren zum „Familienzentrum“ durchlaufen. Das bedeutet theoretisch viele neue Angebote für Familien im Quartier. Wegen der Corona-Pandemie müssen sich aber auch Erzieher mit Abstrichen von dem zufrieden geben, was unter diesen Bedingungen geleistet werden kann. Im Gespräch mit der Leiterin Claudia Schmitz-Andresen haben wir eine Bestandsaufnahme vorgenommen.

Frau Schmitz-Andresen, was bedeutet die NRW-Urkunde in Ihrem Büro für den David-Kindergarten?

Über den Kernauftrag der Kita hinaus bieten wir jetzt als Familienzentrum Beratung und Hilfe für Eltern und deren Kinder. Die Angebote orientieren sich gezielt an dem Bedarf im Stadtteil, und zwar auch an Familien, die ihre Kinder nicht bei uns betreuen lassen – übrigens auch an Jugendliche.

Können Sie Beispiele nennen?

Wir bieten regelmäßig Elternkurse und Infoveranstaltungen rund um Erziehung und Gesundheit sowie eine offene Sprechstunde der Familienberatungsstelle Schwerte an. Im Gemeindehaus Oestrich steht uns ein Raum zur Verfügung, in dem sich unter anderem jeden Mittwoch Krabbelgruppen treffen.

Was war nötig, um das Zertifikat vom Ministerium zu erhalten?

Im Laufe des vergangenen Kindergartenjahres mussten meine Mitarbeiter und ich zahlreiche neue Vorgaben erfüllen. Das erforderte strukturelle Veränderungen in der Einrichtung, Planung und Umsetzung von Angeboten und das Knüpfen von Kooperationen. Profitiert haben wir dabei davon, dass wir schon seit Jahren eine enge Anbindung an Oestrich pflegen, etwa durch die Zusammenarbeit mit der Tagesmuttergruppe Pittiplatsch, mit dem Seniorenzentrum, mit örtlichen Grundschulen, Sportvereinen und Therapeuten.

Wie schränkt die Pandemie

diese neuen Angebote ein?

Unterstützung und Beratung mit Gütesiegel Familienzentren bündeln an Kitas niedrigschwellige Angebote für Eltern und Kinder. Damit sollen besonders in strukturschwachen Gebieten Teilhabe und Chancengerechtigkeit verbessert werden. Voraussetzung ist eine staatliche Zertifizierung, die vergleichbare Mindeststandards garantiert. 2006 hat NRW als erstes Bundesland Familienzentren eingerichtet. Im Kindergartenjahr 2017/18 haben knapp 2500 der gut 10.000 Kitas in NRW das Gütesiegel erhalten. Die Entscheidung, wo Familienzentren aufgebaut werden sollen, obliegt den Jugendämtern. In Iserlohn gibt es derzeit 13 Familienzentren, davon drei in Letmather Ortsteilen.

Wir müssen uns an die geltenden Hygieneauflagen halten und konnten daher vieles von dem, was geplant war, noch nicht realisieren. Sobald die Umstände es wieder zulassen, werden wir das Angebot erweitern. Auf der Liste stehen ein offenes Elterncafé, Baby-Massage-Kurse, Nachmittage für Väter und zu religiösen Themen. Auf einer eigenen Webseite möchten wir später über aktuelle Termine und Angebote informieren. Derzeit können Eltern bei mir unter 02374/12129 nachfragen.

Hat Corona auch den übrigen

Alltag im Kindergarten verändert?

Ja, etwa die Arbeit mit den Eltern. Die kommen mit Mundschutz hier rein und geben ihre Kinder an der Terrassentür ab, dadurch entfallen die Tür-und-Angel-Gespräche, die man sonst beim Bringen oder Abholen geführt hat. Weil die Eltern jetzt nicht mehr beim Umziehen und Händewaschen helfen können, bräuchte ich eigentlich mehr Personal, um das alles zu leisten. Zumal viel Zeit fürs Putzen und Desinfizieren eingeplant werden muss.

Wie geht es Ihrem Team damit?

Auch für uns ist das eine Belastung. Nicht nur Eltern sind zum Beispiel unsicher, wie sie jetzt mit den ersten Erkältungssymptomen umgehen sollen. Wir haben uns sicherer gefühlt, als wir noch alle 14 Tage getestet wurden.

Auch die Ansprüche von Eltern

gelten heute ja als recht fordernd.

Die meisten erwarten, dass die Kinder von der Kita eine warme Mahlzeit bekommen, es wird kaum noch Essen mitgegeben. Dabei geht der Trend zur Individualität, ob nun eine vegetarische, vegane oder noch eine ganz andere Ernährung gefragt ist. Mehr als das Würstchen beiseite zu legen können wir bislang kaum anbieten, aber wir sind da in Gesprächen. Ansonsten wollen Eltern zusätzliche Fahrten vermeiden und wünschen sich, dass die Kinder zum Beispiel auch während der Elternnachmittage betreut werden.

Können Kinder von Familien, die in der Nähe wohnen, den Weg nicht zu Fuß bewältigen?

Das gibt es kaum noch. Dabei spielt auch Zeit eine Rolle, die Eltern verbinden das Bringen und Abholen gern mit dem täglichen Pendelweg. Da man bei uns nicht direkt vor der Tür parken kann, laufen die Kinder immerhin eine kurze Strecke.

Nerven „Helikopter-Eltern“?

Es ist das gute Recht der Eltern zu hinterfragen, was das Beste für ihre Kinder ist. Gelegentlich zeigen wir aber auch Grenzen auf und versuchen zum Beispiel zu vermitteln, dass Eltern ihre Kinder fragen sollten, bevor sie in den Kisten wühlen, in denen die Kleinen hier ihre persönlichen Dinge aufbewahren.

Wie geht es Ihren Schützlingen?

Die halten sich inzwischen hervorragend an die Regeln und denken mit. Obwohl Kinder durchaus auch mit Angst auf die Situation reagieren, gehen sie insgesamt gelassener damit um machen das Beste daraus. Das sollten wir uns abgucken.