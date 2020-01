Warum Kilian das Domportal 70 Jahre allein bewachen musste

Sina Chayenne Bociek ist die vielleicht jüngste Heimatforscherin im größten Iserlohner Ortsteil. Die 22-Jährige stammt aus Hemer und lebt in Letmathe, seit sie die Grundschule beendet hat. Heute studiert sie Kunstgeschichte an der Universität Bochum und hat sich im Rahmen eines Seminars eingehend mit dem Kiliansdom befasst. Darüber hat sie auch einen Artikel geschrieben, der in der aktuellen Ausgabe der „Hohenlimburger Heimatblätter“ zu lesen ist – keine Selbstverständlichkeit für eine Studentin im zweiten Semester.

Ihr Engagement und der Zufall haben ihr dazu verholfen, macht ihr Bericht deutlich: „Für meine Recherchen habe ich bei der Wiedereröffnung an Pfingsten einige Leute angesprochen. Es war nicht einfach, an Quellen zu kommen, denn viele Unterlagen sind im Kirchenarchiv und damit nicht ohne Weiteres zugänglich.“ Ihre Nachfragen blieben nicht unbemerkt, und so wurde sie wenig später von der Redaktion der „Heimatblätter“ kontaktiert.

Letmathe Der lange Weg zum heutigen Kiliansdom 1253: Der „Kiliansdom“ oder „Lennedom“, wie er im Volksmund genannt wird, findet erste urkundliche Erwähnung in Aufzeichnungen der Stadt Letmathe, die zur Grafschaft Limburg gehört. Es handelt sich um einen Bau im romanischen Stil. 1300: Die romanische Kirche wird ersetzt durch einen Neubau, der den Idealen der Gotik nacheifert mit einer filigranen, betont emporstrebenden Bauweise. 1687: Das Gebäude von 1300 ist marode und muss zur Hälfte abgerissen und neu errichtet werden. 1691-1693 werden Wände und Gewölbe abgesichert. 1868: Erste Pläne für einen Erweiterungsbau sehen unter anderem ein Querhaus und einen neuen Chor vor. Die Erweiterung wird 1879 fertiggestellt, die Kosten betragen 70.996 Mark. 1887: Der alte Turm ist baufällig und muss repariert werden. Ein Jahr später werden massive Schäden am Erweiterungsbau festgestellt. 1898 wird erstmalig ein kompletter Neubau erwogen. 1910: Nach jahrelangen Diskussionen fällt die Entscheidung für den Bau der heutigen Kirche. Die Arbeiten beginnen 1914, drei Jahre später, am 11. November 1917, wird die neue Pfarrkirche geweiht.

Die 22-Jährige ist selbst seit einigen Jahren Buddhistin. Diese Religion habe sie zusammen mit ihrer Mutter entdeckt, erklärt sie. Auf die sakrale Kunst und Architektur der katholischen Pfarrkirche hat sie damit eine recht individuelle Perspektive mit Vor- und Nachteilen: „Mit der Darstellung der Heiligen zum Beispiel war ich weniger vertraut, damit musste ich mich intensiver befassen.“ Das verleiht ihr andererseits einen frischen Blick, der auch der wissenschaftlichen Neutralität nicht schadet. Ihrer Wertschätzung für die Leistungen der Architekten und Bildhauer tut das keinen Abbruch: „Kirchen lösen in mir eine wahnsinnige Ehrfurcht aus, vor allem wenn ich darüber nachdenke, wie die in früheren Zeiten ohne Hilfe von Maschinen gebaut worden sind.“

70 Jahre lang war das Projekt vom Pech verfolgt

Für Heimat- und Ahnenforschung habe sie sich schon immer interessiert, ursprünglich wollte sie aber Lehrerin werden wie ihre Mutter, die an der Hauptschule Letmathe unterrichtet, sagt sie. „Ich habe mehrere Semester auf Lehramt studiert, bis ich mich anders entschieden habe. Da ich kreativ und auch selbst künstlerisch aktiv bin, war mir die Kunstgeschichte sympathisch.“

St. Kilian trägt als Schutzpatron ein Kirchenmodell, der Dolch darunter weist den iro-schottischen Missionar als Märtyrer aus. Foto: maximilian karacic / IKZ

Als konkretes Studienobjekt hat sie sich die Portalfiguren am Kiliansdom ausgesucht: Der heilige Kilian, der flankiert von Petrus und Paulus die Besucher begrüßt und verabschiedet. Das Trio ist nicht zur selben Zeit installiert worden, hat sie festgestellt – tatsächlich vergingen nach der Aufstellung von St. Kilian 70 Jahre, bis es der Gemeinde gelang, dank einer zweckgebundenen Spende die beiden anderen Figuren anzuschaffen. Das Vorhaben wurde lange vom Pech verfolgt, in den 1930er Jahren wäre es fast geglückt, bis der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs das Projekt erneut auf Eis legte. „Interessant sind die vier leeren Nischen“, bemerkt sie und zeigt die Vertiefungen in der Außenwand. Ob es jemals konkrete Pläne gab, diese ebenfalls zu nutzen, hat sie nicht ermitteln können.

Zusammengetragen hat sie aber manches Detail aus der langen Geschichte des Kiliansdoms. So geht dem letzten Neubau ein langer Streit voraus, nicht nur über die Frage des Standorts: Der zunächst beauftragte Paderborner Architekt Franz Mündelein reichte sieben Entwürfe ein, die nacheinander abgewiesen wurden, da sich Kirchenamt und Gemeinde nicht einigen konnten. Der Auftrag wurde Mündelein schließlich entzogen und stattdessen dem Aachener Architekten Josef Buchkremer übertragen.

Trotz der 70 Jahre zwischen der Aufstellung der drei Heiligenfiguren wirken sie heute wie aus einem Guss, befindet Sina Chayenne Bociek: „Die Blickrichtung und der Materialzustand zeigen die detaillierte Konzeption und lassen den Altersunterschied nicht vermuten.“