Warten auf Weihnachten: Letmathes erster Adventskalender

Schnee rieselt über den Dächern von Kiliansdom, Friedenskirche und Haus Letmathe. Und auch die Baumwipfel im Volksgarten sind schon von der weißen Pracht überzogen, die Lenne bedeckt eine dünne Eisschicht. Noch ist der Winter nicht in Letmathe angekommen – das Motiv des ersten Letmathe-Adventskalenders zeigt aber schon jetzt ein Winter-Wunderland.

Entworfen hat das die Letmather Fotografin und Designerin Julia Wormstall. „Meine Inspiration war der Weihnachtsmarkt und die Weihnachtsbeleuchtung“, erklärt Wormstall. Und auch die Letmather Wahrzeichen von Dechenhöhle bis Kiliansdom durften dabei nicht fehlen, selbst ein Abellio-Zug findet seinen Platz auf dem Weihnachtsmotiv. „Alles was Letmathe zu bieten hat“, meint die Designerin.

Pralinen kommen direkt aus der Manufaktur der Rübezahl-Baude

Auch Ulrich Adolf von der Rübezahl-Baude ist begeistert von der Umsetzung. „Der Kalender kommt sehr gut an, wir haben sogar schon einen nach Spanien geschickt“, berichtet Ulrich Adolf. Er selbst steuert mit der Rübezahl-Baude die selbst hergestellten Pralinen, mit und ohne Alkohol, zu dem Letmathe-Adventskalender bei.

Julia Wormstall und Ulrich Adolf hegten schon lange die Idee eines eigenen Adventskalenders für Letmathe. Auf dem Tennisplatz entstand die Idee. „Die ging uns nicht mehr aus dem Kopf und gerade die Corona-Zeit hat jetzt den letzten Anstoß gegeben“, erinnert sich Ulrich Adolf. Nicht nur, weil die Rübezahl-Baude wie die gesamte Gastronomie-Branche momentan für Gäste geschlossen ist, sondern auch weil in diesem Jahr viele sonst gebräuchliche Weihnachtstraditionen ausfallen werden. Keine Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkte oder gemeinsames Glühweintrinken.

Gebürtige Letmather bleiben ihrer Heimat auch in der Ferne treu

Dafür soll das weihnachtliche Motiv Weihnachtsstimmung in die Letmather Haushalte bringen. „Ein Nachbar hat den Adventskalender schon stolz aufgestellt, um ein bisschen in Stimmung zu kommen“, berichtet Julia Wormstall von ersten Reaktionen.

Vor allem bei Alteingesessenen käme der Kalender gut an, aber auch bei gebürtigen Letmathern, die es in alle Windrichtungen verschlagen habe. „Die Bestellungen kommen von überall her, es ist schön zu sehen, wie sehr viele Leute an ihrer Heimat hängen“, freut sich Ulrich Adolf über die Heimatverbundenheit.

Ulrich Adolf dankbar für die Unterstützung seiner Gäste

Auch die Hilfsbereitschaft der Gäste in Zeiten des erneuten Lockdowns lobt der gelernte Konditor. Vielfach kämen Nachfragen, wie die Rübezahl-Bude unterstützt werden könne, aber auch Kollegen berichten von besorgten Kunden, die den Gastronomen durch den Lockdown helfen wollen, erzählt Ulrich Adolf. Er selbst könne mit seinem Online-Shop, in dem er neben dem Adventskalender auch weiterhin Gebäck, Pralinen und Stollen verkauft, etwas abfangen.

Auch im kommenden Jahr soll es dann wieder einen Adventskalender geben, mit jährlich wechselnden Motiven, vielleicht auch mal etwas Historisches. „Wir spinnen das weiter und ich habe Raum, kreativ zu werden“, sagt Julia Wormstall.

Heimatzeitung verlost fünf der Letmathe-Adventskalender

Wir verlosen fünf Letmathe-Adventskalender. Wer sich daran beteiligen möchte, sollte bis Sonntag, 8. November eine Nachricht mit dem Stichwort „Adventskalender“ und der eigenen Anschrift per Post, Fax oder E-Mail an unsere Redaktion am Theodor-Heuss-Ring 4-6, 58636 Iserlohn, schicken. Per Fax an 02371/822-220 oder per Mail an redaktion@ikz-iserlohn.de.

Bitte geben Sie auch Ihre Telefonnummer an, damit wir die Gewinner schnellstmöglich erreichen können. Mit der Teilnahme erklären Sie Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes für den Fall, dass Sie gewonnen haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Den Adventskalender gibt es im Online-Shop der Rübezahl-Baude, bei Edeka Nowak und Bonkes in Letmathe.