Unter der A46 in Letmathe wird die Bundesstraße 236 erneuert

Letmathe. Ab Montag, 6. April, bleiben an der Schwerter Straße die Auf- und Abfahrten der Autobahn vorübergehend komplett gesperrt.

Allzu groß ist das Loch im Boden nicht, mit dem sich derzeit die Bauarbeiter an der Schwerter Straße, der B 236, beschäftigen. Dort wird ein Stück des städtischen Kanals erneuert, der die Bundesstraße quert. Der Verkehr wird daher um die Baustelle herumgeführt, eine Baustellenampel regelt aktuell den Verkehr. Dabei handelt es sich um den zweiten Bauabschnitt einer umfassenden Baumaßnahme von Straßen NRW, in deren Rahmen die Bundesstraße zwischen der Anbindung der Autobahn A46 und der Einmündung zum Stübbeken erneuert wird.

Andreas Berg, Sprecher von Straße NRW, erklärt auf Anfrage der Heimatzeitung, dass der aktuelle zweite Bauabschnitt, der wegen des Kanals im Auftrag der Stadt Iserlohn ausgeführt wurde, planmäßig fertiggestellt werden kann. Am Freitag dieser Woche, so seine Auskunft, soll diese Aufgabe erledigt sein, bevor die nächste Etappe auf dem Weg zur neuen Straßenoberfläche in Angriff genommen wird. Und diese kommenden Arbeiten werden dann deutliche Auswirkungen auf den Verkehr in Letmathe haben, weshalb sie von vorneherein für die Osterferien terminiert worden waren: Deckschicht, Binderschicht und Tragschicht im kompletten Kreuzungsbereich zwischen Schwerter Straße, Auf- und Abfahrten der A46 sowie der Aucheler Straße werden erneuert.

Dazu wird ab kommenenden Montag, 6. April, der Verkehr auf der B 236 halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Zusätzlich bleibt die komplette Autobahn-Anschlussstelle Letmathe für die Zeit der Straßenerneuerung gesperrt. Stattdessen werde eine Umleitung über Hagen-Elsey eingerichtet. Zwei Wochen, also die kompletten Ferien, sind laut Berg eingeplant, um die Bundesstraße im Anbindungsbereich der Autobahn rundum zu erneuern.

Nach dem dritten und vierten Bauabschnitt in den Osterferien folgen schließlich noch weitere Etappen – der Ausschreibung zufolge sind es sechs – auf der Strecke bis zur Einmündung zum Stübbeken. In mehreren Abschnitten wird die Bundesstraße dann auf etwa 800 Metern Länge in Richtung Schälk erneuert, allerdings mit etwas geringerem Aufwand als im Kreuzungsbereich, wie Straßen-NRW-Sprecher Berg erläutert. Dazu wird der Verkehr auch dort halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Entsprechen ist dort je nach Verkehrsaufkommen mit Wartezeiten vor der Baustellenampel zu rechnen. Wenn die Bauarbeiten planmäßig verlaufen, ist im Mai mit dem Abschluss der Maßnahme zu rechnen.

Die Bauarbeiten entlang der Schwerter Straße hatten bereits im März begonnen. Im mittlerweile abgeschlossenen ersten Bauabschnitt war der Fußgängerweg zwischen Autobahn und Einmündung zum Stübbeken im Auftrag von Straßen NRW laut Berg „ertüchtigt“ worden, Voraussetzung für den Fortgang der weiteren Baumaßnahmen.