Umfrage zur Letmather Innenstadt

Iserlohn. Zur Teilnahme an einer Umfrage rund die Attraktivität der Innenstadt ruft das Stadtmarketing auf.

Wie attraktiv ist die Letmather Innenstadt? Das soll im Rahmen des Projektes „CityLab Südwestfalen“ mit einer Online-Umfrage ermittelt werden. Einwohner, Besucher, Touristen, Innenstadtakteure und alle Interessierten können ab sofort und noch bis Mittwoch, 7. Oktober, „ihre“ Innenstadt bewerten. Dazu ruft das Stadtmarketing Iserlohn mit dem Projektteam des „CityLab Südwestfalen“ auf. Zu erreichen ist die Umfrage unter folgendem Link: www.unipark.de/uc/UmfrageLetmathe/

Mit Hilfe der Umfrageergebnisse wird ein Attraktivitätsprofil erstellt, aus dem Maßnahmen zum Erhalt beziehungsweise zur Steigerung der Innenstadt-Attraktivität abgeleitet werden können. „Je mehr Stimmen wir zu den beiden Innenstädten erhalten, desto realistischer wird das Bild für das Stadtprofil und umso konkreter können attraktivitätssteigernde- oder erhaltende Maßnahmen gedacht werden. Daher freuen wir uns über eine rege Teilnahme an der Umfrage für beide Standorte, die auch nur gut zehn Minuten Zeit in Anspruch nimmt“, ermuntert Simone Korte vom Stadtmarketing die Bürger sowie die Besucher der Innenstädte, an der Umfrage teilzunehmen. Das Projekt „CityLab“ wird vom Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung gefördert und hat das Ziel, die Attraktivität der Südwestfälischen Innenstädte zu verbessern und ihre Aufenthaltsqualität zu erhöhen.