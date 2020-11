Letmathe/Iserlohn. Die Stadtwerke Iserlohn haben drei Schnellladesäulen in Dienst gestellt. E-Autos können in weniger als einer halben Stunde „aufgetankt“ werden.

Nicht nur bei der öffentlichen Wahrnehmung und beim Verkauf neuer Modelle steigt die Geschwindigkeit beim Wandel in Richtung Elektromobilität. Auch das Laden der Fahrzeuge funktioniert in Iserlohn jetzt an ausgewählten Stellen in deutlich kürzerer Zeit, sozusagen mit Turbo-Funktion: Die Stadtwerke Iserlohn haben drei E-Schnellader mit bis zu 150 Kilowatt Ladeleistung installiert – eine davon steht auf dem Parkplatz an der Fingerhutsmühle zwischen Lennedamm und der Einkaufszone auf der Hagener Straße. Nach Angaben der Stadtwerke sind es die ersten derartigen Säulen im Märkischen Kreis, die im öffentlichen Bereich zu finden sind.

Thomas Stoltmann, Leiter Vertrieb Individualkunden bei den Stadtwerken, hat einen orangefarbenen Opel Corsa-E zum Vorstellungstermin zwecks Probetankens mitgebracht. Es sind wenige Handgriffe, dann hängt der Wagen an der Zapfsäule, die aufgrund der Technik deutlich größer ausfällt, als bei den „schwächeren“ Kollegen im übrigen Stadtgebiet – der Vergleich mit einem voluminösen Kühlschrank wäre wohl passend. Tesla, der amerikanische E-Auto-Pionier, hatte für solche Schnellladestationen den Begriff „Supercharger“ geprägt und war lange damit bei der Ladezeit für die Autos und bei den Ladesäulen Vorreiter. Doch inzwischen haben die anderen Anbieter aufgeholt, bei den Autoherstellern wie bei den Energieversorgern.

Ein Eis in der Innenstadt oder eine Pause am Lennestrand

Das Display der neuen Säule zeigt die abgelaufene Zeit und den Ladestand der Batterie an. Die Verbrauchsmessung ist noch nicht geeicht. Foto: Andreas Drees / IKZ

Nicht nur der Corsa-E, auch der ID.3 von Volkswagen, Modelle von Renault, Audi und Mercedes und anderen mehr können den Strom inzwischen auf die schnelle Art im Akku speichern, so dass „einmal Volltanken“ an der neuen Schnellladesäule in 20 bis 25 Minuten vonstatten gehen kann. „Ein Eis essen in der Innenstadt“, liefert Stoltmann eine zeitliche Einschätzung für die Dauer der eben nicht mehr Stunden dauernden Tank-Pause wie an den bislang üblichen Ladesäulen mit 22 Kilowatt Ladeleistung. In Zeiten des „Lockdowns light“ wäre es wohl eher der Kaffee „to go“ oder ein kurzer Spaziergang hinüber zur Lennepromenade, mit dem die kurze Pause überbrückt werden kann.

In den Herbstferien waren die Ladesäulen geliefert worden, die mittels Förderung des Landes NRW angeschafft und nun auch aufgestellt worden sind. Danach folgten die Tiefbauarbeiten. Ein paar letzte Handgriffe rund um die Säule sind noch nötig, die Markierung des dazugehörigen Parkplatzes ist bereits abgeschlossen. Der ist nun offiziell E-Fahrzeugen vorbehalten. Und die ersten E-Mobil-Besitzer haben die Säulen bereits genutzt, wie Stoltmann und sein Kollege Mike Kowalski aus dem Stadtwerke-Marketing betonen. In der eigenen „E-Charge-plus“-App seien sie nun aufgelistet und somit auch zu finden.

Bewusste Platzierung in der Nähe der Stadt und der A46

Die beiden Iserlohner Pendants der Säulen stehen auf dem „Knipp-Parkplatz“ in der Innenstadt, außerdem an der Seeuferstraße auf dem Parkplatz gegenüber vom Haus Seilersee. Dem vorausgegangen war ein Abstimmungsprozess mit der Stadt Iserlohn. „Wir haben eine autobahnnahe Stelle gesucht, die auch von Sauerland-Touristen, die über die A46 anreisen, genutzt werden kann. Und da bot sich das Naherholungsgebiet am Seilersee einfach an“, erklärt Stoltmann und meint, dass sich auch Wanderer und Jogger mit E-Auto über die neue Säule freuen dürften. Die Schnellladestation in Letmathe erfüllt gleich zwei Voraussetzungen: sie steht innenstadtnah und bis zur Autobahn ist es auch nicht weit. Außerdem spielt für die Platzierung der Ladestationen auch die Struktur des Stromnetzes eine Rolle – in der Nähe wird eine Trafostation benötigt.

Gut eine Woche sind die Säulen im Betrieb, somit ist Stoltmann mit dem Vorführ-Corsa-E nicht der erste Tankkunde. Anders als bei den herkömmlichen Ladesäulen sind den „Superchargern“, die Ladekabel fest an der Säule installiert, müssen am Fahrzeug nur eingesteckt werden. „Das einzige, worauf man achten muss, ist das Vorhandensein eines sogenannten ,CCS-Adapters’ oder ,CHAdeMO-Steckers’ am Fahrzeug“, erklärt Stoltmann ein technisches Detail. Das Bezahlen des Stroms erfolgt bargeldlos per Kreditkarte, per Paypal oder per Mobilstromvertrag, den die Stadtwerke E-Auto-Besitzern anbieten.

Zunächst wird der schnelle Strom pauschal abgerechnet

Abgerechnet wird derzeit noch nicht der in den Akku „geflossene“ Strom. Es gebe nämlich noch keine zugelassene, geeichte Messeinrichtung für die Ladesäulen, die Gleichstrom liefern. Erst wenn diese verfügbar sind, werde unverzüglich nachgerüstet und das Verfahren auf die Stromabnahme umgestellt. Bis dahin werde „sessionbasiert“ abgerechnet – mit anderen Worten pauschal pro Tankvorgang. 8,51 Euro kostet derzeit eine „Session“, im besten Fall also einmal Volltanken fürs E-Fahrzeug. Wenn am 1. Januar die Mehrwertsteuer wieder steigt, wird es paar Cent teurer.

Die Schnellladesäulen, so argumentiert Thomas Stoltmann, könnten auch solchen Autokäufern den Weg zum Elektroauto ebnen, die bislang keine „normale“ Ladestation vor der Haustür haben und auch keine „Wallbox“, also eine Station für die (meist nächtliche) Aufladung zuhause, montieren könnten. Davon haben die Stadtwerke inzwischen mehr als 100 Stück an Kunden im Stadtgebiet ausgerüstet, zumal es dafür aktuell Fördermittel gibt, wenn sie mit Ököstrom betrieben werden, so wie es übrigens auch bei den neuen Schnellladesäulen der Fall ist.

Überlegungen für weitere „Supercharger“ haben die Stadtwerke nach Auskunft Stoltmanns derzeit nicht, allerdings soll die Stadt Iserlohn im kommenden Jahr mit „normalen“ Ladepunkten bei der Infrastruktur einen ordentlichen Sprung nach vorne machen: rund 100 weitere Stationen für das gesamte Stadtgebiet sind – Stand jetzt – für das gesamte Stadtgebiet geplant.