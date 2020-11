Trickbetrüger bestiehlt Rentner in Lemathe

Letmathe. Als ein 76-Jähriger am Montag so freundlich war, einem Mann Geld für den Parkautomaten zu wechseln, erlebte er eine unangenehme Überraschung.

Ein Rentner ist am Montag einem Taschendieb zum Opfer gefallen. Der 76-jährige Letmather wurde nach Polizeiangaben gegen 10.20 Uhr auf dem Parkplatz an der Overwegstraße, gegenüber der Postfiliale, von einem Mann angesprochen. Dieser bat den Senior um den Wechsel eines Geldstücks für den Parkautomaten. Während des Wechselns, mit der Geldbörse in der Hand, sprach der Unbekannte unentwegt auf den 76-Jährigen ein.

Im Anschluss an die erfüllte Bitte entfernte sich der mutmaßliche Täter. Der Rentner stellte 15 Minuten später beim Blick fest in seine Geldbörse fest, dass seine Geldscheine verschwunden waren. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, „asiatisches Erscheinungsbild“, zwischen 30 und 40 Jahre alt, normale Figur, dunkle kurze Haare, „sprach akzentfreies Deutsch“, bekleidet mit einer gelb-orangefarbenen Jacke. Sachdienliche Hinweise zu dem Trickdieb erbittet die Polizei an die Dienststelle in Letmathe oder Iserlohn.