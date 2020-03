Thriller-Lesung abgesagt

Letmathe. Aufgrund des Coronavirus sagt die Stadtbücherei in einer Pressemitteilung die nächste Kleinkunstveranstaltung in der Zweigstelle Letmathe ab.

Die am morgigen Donnerstag im Gewölbekeller von Haus Letmathe geplante szenische Thriller-Lesung „Gleißender Tod“ mit Wolfgang Burger und Hilde Artmeier fällt aus. Sie soll zu einem späteren Termin nachgeholt werden. Bereits für den 12. März gekaufte Eintrittskarten werden in der Zweigstelle Letmathe an der Hagener Straße zurückgenommen, da bisher noch kein Ersatztermin feststeht.

Auch eine Veranstaltung in der Iserlohner Hauptstelle der Stadtbücherei wurde jetzt abgesagt und verlegt.