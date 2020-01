Diesmal war es wohl nicht der Gärtner: Bei der Aufführung des Stückes „Die Silberhochzeit“ durch den Theaterverein Dröschede steht dennoch am Beginn ein Todesfall.

Dröschede. Spannende Krimidinner-Aufführungen am 18. und 19. Januar im Haus Dröge-Adria

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Theaterverein lädt zur „Silberhochzeit“

Der Theaterverein Dröschede führt am Samstag, 18. und am Sonntag, 19. Januar, das Krimidinner „Die Silberhochzeit“ von Carsten Ellerhorst im Haus Dröge-Adria auf. Freunde, Verwandte und Bekannte haben sich getroffen, um die Silberhochzeit von Hans-Volker (Oliver Richter) und Britta Prost zu feiern. Als Britta nicht pünktlich auftaucht, ist Hans-Volker genervt und hält die Begrüßungsrede ohne seine Ehefrau. Kurz danach finden Edgar (Rouven Weigt), Brittas Bruder und Brittas Schwägerin Ursula (Martina Scherch) Britta tot in ihrem Zimmer. Die Polizei wird hinzugezogen und die etwas verwirrte Kommissarin Ruth Klasen (Nadine Herget) versucht mit ihrem Assistenten Gerd Welter (Sven Zittau), den Täter zu überführen.

Von Plüschhandschellen und Tierkostümen

Schnell stellt sich heraus, dass die Ehe von Britta und Hans-Volker mehr Schein als Sein war. Aber auch alle anderen Anwesenden hatten gute Gründe, Britta nach dem Leben zu trachten.

Welche Rolle spielen Plüschhandschellen und Tierkostüme in diesem Mord? Oder die uneheliche Tochter Erika (Annika Blunk)? Der Zuschauer sollte auf jede Kleinigkeit achten, um dem Täter auf die Schliche zu kommen.

Regie führt Gina Richter, für die Technik ist Nicholas Afaneh verantwortlich. Beide Vorstellungen sind aufgrund hoher Nachfrage schnell ausverkauft gewesen, so dass noch jeweils zehn Plätze dazu gestellt wurden, die auch direkt verkauft wurden. Der Theaterverein überlegt nun, im Laufe des Jahres eine weitere Aufführung des Erfolgsstücks anzubieten.