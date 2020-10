Tatendrang statt Resignation im Letmather „Bahnsteig 42“

Der „Bahnsteig 42“ bietet ab Montag, 2. November, auch einen Lieferdienst während des „November-Lockdowns“ an.

Letmathe. „Bahnsteig 42“ begegnet der Krise mit Aufbruchsstimmung: Innerhalb weniger Tage wurde ein Konzept entwickelt, um den Kontakt zu Gästen zu halten.

Ab kommenden Montag müssen Restaurants, Cafés und Kneipen schließen – nur Lieferdienste und Essen „To Go“ sind dann bis Ende November erlaubt. Innerhalb weniger Tage gilt es jetzt, für die Gastronomen ein neues Konzept zu entwickeln, und auch der „Bahnsteig 42“ hat nach anfänglicher Niedergeschlagenheit Pläne geschmiedet, um durch den Lockdown-Monat zu kommen.

„Bei uns hat sich eine echte Aufbruchstimmung entwickelt“, erklärt dazu Pascal Wink vom „Bahnsteig 42“. Das Café und Bistro im Letmather Bahnhof steht natürlich als offener Arbeitsplatz der Iserlohner Werkstätten mit vielen Mitarbeitern, die zur Risikogruppe gehören, vor einer etwas anderen Aufgabe als andere Gastronomiebetriebe. Dementsprechend sei das Verständnis für die erneuten Kontaktbeschränkungen auch groß. Dennoch stehe auch das „Bahnsteig 42“-Team vor der immensen Aufgabe, den November zu überbrücken. Und das nicht nur aus betriebswirtschaftlicher Sicht, wie Wink erklärt: „Wir haben viele Stammgäste, vor allem auch Ältere, die mit unseren Angeboten auch eine Tagesstruktur haben.“ Es sei wichtig, gerade mit denen weiter in Kontakt zu bleiben. Aber auch denen, die in der Nähe arbeiten und den Mittagstisch nutzen, oder neuen Kunden, die die heimische Gastronomie unterstützen wollen, will der „Bahnsteig 42“ ein Angebot machen.

Lieferdienst bringt die Tagesgerichte direkt vorbei

Ab Montag, 2. November, wird es neben einem Angebot zum Mitnehmen vor Ort, das mit einem entsprechenden Wegesystem und Hygienekonzept möglich wird, einen Lieferdienst geben. Wie auch zuletzt vor Ort werde es täglich wechselnd zwei Tagesgerichte geben, die aktuell auf der Homepage bahnsteig42.de veröffentlicht werden. Dabei ergänzen sich Hausmannskost und vegetarische sowie vegane Speisen. Im Umkreis von 15 Kilometern wird frei Haus geliefert. Der Kiosk und die „caput“-Redakion bleiben regulär geöffnet.

„Wir könnten jetzt jammern, schmollen und verzweifeln. Tun wir aber nicht. Wir machen weiter“, beschreibt Wink den Tatendrang des Teams. Ob und wie das Angebot angenommen werde, lasse sich natürlich im Vorhinein nicht mit Bestimmtheit sagen. Da aber auch das Kulturangebot des Bahnsteigs schon lange auf Eis lieget, hofft er, dass das Angebot angenommen werde. Dabei sei er auch keinesfalls egoistisch: „Ich hoffe, dass die Leute die heimische Gastronomie unterstützen – sie muss auf jeden Fall erhalten bleiben.“