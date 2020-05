Steine an Letmather Friedenskirche gelöst

Letmathe. Unbekannte haben am Westportal der Friedenskirche Steine und Geländer einer Treppe gelöst.

Unangenehme Überraschung am Dienstagmorgen: Als Ehrenamtliche am Westportal der Friedenskirche ankommen, entdecken sie Vandalismusschäden an der Treppe.

Ellen Kramer vom Gemeindebüro, die das Ganze am Mittwoch der Heimatzeitung mitgeteilt hat, erklärt: „Die oberen Steine an der Treppe waren schon länger locker, wir hatten auch bereits eine Firma mit der Reparatur beauftragt.“ Zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen haben dann bislang Unbekannte sich so an den Steinen zu schaffen gemacht, dass nun auch das Geländer wackelt. „Eine Anzeige gegen Unbekannt haben wir bei der Polizei schon gemacht, jetzt suchen wir Zeugen“, sagt Ellen Kramer.

Bisher sei die Friedenskirche von größeren Schäden durch Vandalismus verschont gewesen. Für die Besucher der Gottesdienste bilden die losen Steine nebst Geländer kein Hindernis. Die barrierefreie Rampe wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.