Stehende Ovationen für die „Kingsingers“

Die evangelische Kirchengemeinde Letmathe nahm an einer Musicalaufführung teil.

Mit einem 40-köpfigen Chor nahm die evangelische Kirchengemeinde Letmathe an der Aufführung des Chormusicals „Martin Luther King“ im Ruhrkongress Bochum teil. Gemeinsam mit einer Bigband, erstklassigen Musical-Solisten und einem über 500 Personen starken Chor wurde die Geschichte des amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King erzählt. Die Komponisten Hanjo Gäbler und Christoph Terbuyken packten die Handlung in ein mitreißendes Gewand aus Soul-, Gospel-und Rockmusik. Der von Chorleiter Christian Otterstein scherzhaft „Kingsingers“ getaufte Chor aus Letmathe zeigte sich nach der Uraufführung in der Dortmunder Westfalenhalle 2019 wiederum total begeistert, und „Standing Ovations“ waren am Ende des Konzertes der verdiente Lohn