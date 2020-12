Letmathe. Musikalische Grundausbildung startet im Januar

Ab Januar startet wieder die „Musikalische Grundausbildung“ in der Musikschulzweigstelle in Letmathe an der Von-der-Kuhlen-Straße 14. Gemeinsam geht es um Singen, Bewegen und Tanzen zur Musik, einfaches Musizieren auf Kinderinstrumenten und Musikhören – ein beliebter Start in die Welt der Musik. Und die Kinder können viele „echte“ Instrumente selbst ausprobieren und ihr Lieblingsinstrument kennenlernen. Der Kurs fördert zudem musikalische und soziale Aspekte wie Selbstvertrauen, Konzentration, Geschicklichkeit in Bewegungen und sprachliche Fähigkeiten und bereitet auf einen eventuell anschließenden Instrumentalunterricht vor. Alle Kurse dauern einmal wöchentlich 50 Minuten und finden am späteren Nachmittag statt. Aktuell werden alle Kurse nur mit etwa der Hälfte der üblichen Teilnehmerzahl belegt. Die ersten zwei Unterrichtseinheiten sind Probestunden, die bei Abbruch kostenlos sind. Anmeldungen sind noch bis heute in der Zweigstelle Letmathe, 02374/15702, per E-Mail-Anfrage an musikschule@iserlohn.de sowie im Internet unter www.musikschule.iserlohn.de möglich.