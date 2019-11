Stadt will kulturelles Erbe der Schlesier in Ehren halten

Letmathe. Hennener Ortsgruppen der Vertriebenenverbände haben ihre Sammlung im Ostdeutschen Museum in die Obhut der Stadt übergeben.

„Ich bin meinem Herrgott dankbar, dass ich diesen Tag noch erleben darf“, sagte Günther Hainke vergangene Woche im Alten Rathaus. Der langjährige Vorsitzende der Hennener Ortsverbände des Bundes der Vertriebenen und des Bauernverbands der Vertriebenen bezog diese Worte auf seine letzte Amtshandlung: Die offizielle Übergabe der „Heimatstube“ mit der schlesischen Sammlung im Letmather Heimatmuseum in die Betreuung durch die Stadt Iserlohn.

Letztes großes Projekt zur Vollendung gebracht

Die Vorstände der beiden Ortsverbände hatten vor wenigen Wochen auf ihrer letzten ordentlichen Hauptversammlung die Auflösung zum 31. Oktober bekannt gegeben, als Gründe waren dabei Überalterung, Nachwuchsmangel und die finanzielle Situation genannt worden. Den Vertriebenenverbänden ist es, nicht zuletzt durch öffentliche Förderung und Spenden gelungen, ihr großes Projekt abzuschließen: die Aufarbeitung und Inventarisierung der gemischten Sammlung.

Besondere Anerkennung fand dabei Markus Terme, der bei der Durchführung „fachmännisch und mit viel Geduld und Ausdauer“ entscheidend mitgewirkt habe, wie Günther Hainke lobte.

Im Namen der Stadt Iserlohn, die die Sammlung fortan betreuen wird, richtete Vizebürgermeister Michael Scheffler das Wort an die zahlreichen Gäste, darunter neben Funktionären und (ehemaligen) Mitgliedern der Vertriebenenverbände auch Repräsentanten der städtischen Kultur- und Museumslandschaft wie Museumsleiterin Sandra Hertel, Archivleiter Rico Quaschny und Jörg Teckhaus, Vorsitzender des Kulturausschusses.

Michael Scheffler machte darauf aufmerksam, wie deutlich die Geschichte der Vertreibung auch in Letmathe noch sichtbar ist, etwa durch die Breslauer Straße, aber auch durch Denkmäler, Vereine, Bräuche und Redewendungen.

„Auch wenn heute viele Grenzen geöffnet sind und wir in relativem Frieden leben, dürfen wir die Vergangenheit nicht vergessen, denn so etwas darf nie wieder passieren“, verwies Scheffler auf die Gräuel des Zweiten Weltkrieges und die Schicksale der vielen Menschen, die Flucht und Vertreibung durchlitten haben.

Stolz auf die Herkunft, Entwurzelung als Schicksal

Die von den Vereinen zusammengetragenen Gebrauchsgegenstände, Dokumente und Zeitzeugenberichte seien in besonderem Maße geeignet, diese Erinnerung für nachfolgende Generationen zu bewahren. „Wir werden das, was Sie gesammelt haben, in Ehren halten“, versprach der Vizebürgermeister.

Die Vertriebenen ließen die Geschichte der Sammlung Revue passieren und gedachten in eigenen Worten und Zitaten deutscher Dichter ihres Schicksals einerseits („Entwurzelt zu sein, ist das schwerste Los“) und ihres kulturellen Erbes andererseits: „Ich bin stolz, ein Schlesier zu sein“, sagte Hainke mit den Worten Gerhart Hauptmanns.