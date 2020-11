Spielplätze sind Lichtblicke im „Lockdown light“

Das laute Kinderlachen auf dem Spielplatz im Volksgarten steckt auch die Spaziergänger und die Beobachter auf den Bänken in der Nachmittagssonne an. Joshua (3), Eliah (8) und Dino (5) fühlen sich auf dem Piratenschiff sichtlich wohl, wagen immer wieder temperamentvolle Rutschpartien. Junge Mütter haben sichtlich Spaß an dem ausgelassenen Treiben und lassen zwischendurch den Blick in der gepflegten Grünanlage schweifen, in der das Herbstlaub in der Mittagssonne seine Farbenpracht entfaltet.

Nina Zannin (33) aus Dröschede schwärmt: „Ich finde den Volksgarten schön abwechslungsreich für alle Altersgruppen. Nur schade, dass die grüne Wiese oftmals als Hundeklo genutzt wird. Die ,Kurzen’ können hier auch gut Fahrrad fahren und lieben die Seilbahn.“ Sie lobt die Ausstattung mit Nestschaukel, Rutsche, Spielhaus, Kletterelement und Sandfläche. Nadine Klatt pflichtet ihr bei. Ihre befreundeten Söhne genießen das Auspowern auf Rutsche, Stange und Kletterelementen, gerade weil derzeit ansonsten andere Freizeitaktivitäten an der Musikschule oder im Schwimmbad ausfallen. „So lange es trocken bleibt, kann man hier auch gut laufen“, sagt die 33-jährige Letmatherin.

Ähnlich gute Stimmung auf dem Kinderspielplatz Fingerhutsmühle, besonders an den Bodentrampolinen, wo die Kinder immer wieder das darin gesammelte Wasser hochspritzen lassen. Sie quietschen vor Vergnügen. Der Abenteuerbereich mit dem Kletterturm, von dem eine Tunnelrutsche abgeht, und die Balancierstrecke gehören zu den Favoriten von Miranda und einigen Freunden: „Wir stoppen immer die Zeit, wer am schnellsten den Parcours bewältigt“, erzählt der 14-jährige Letmather, der mit seiner Mutter seinem kleinen Bruder beim Spielen auf der großen Sandfläche zuschaut. Dieser Spielplatz lockt sogar Familien aus den Nachbarorten an. Jennifer und Adrian Grund aus Hennen finden ihn „total schön“ und hoffen, dass das so bleibt und er nicht bald beschädigt oder verdreckt wird. „Es ist alles familienfreundlich geworden“, lobt Adrian Grund die gesamte Gestaltung mit dem Kleinkinderbereich samt der großen Sandspielfläche und dem Spielturm in Form einer Mühle, wo sich sein Sohn Leo (3) besonders wohl fühlt, aber auch die übrigen Bereiche. „Letmathe hat sich gemacht“, erzählt seine Frau, die außerdem gerne an der Lennepromenade oder im Volksgarten spazieren geht.

Eine junge Mutter aus Letmathe freut sich, dass ihre beiden Kinder weiterhin auf diesem Spielplatz spielen können: „Beim Lockdown im Frühjahr war das schwer zu verstehen, dass sie da nicht auf den Spielplatz durften.“