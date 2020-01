Spätes Finale mit „Gute Nacht, Freunde“

Alle der 265 Gäste hatten sich bereits exakt bis zum 5. August entschieden, wo sie Silvester feiern werden. Denn zu diesem Zeitpunkt war der feierliche Silvesterball des Teams vom Continue-Tanztee im Letmather Saalbau bereits ausverkauft. Und sie erlebten einen abwechslungsreichen und beschwingten Abend. Dafür sorgte beispielsweise Änne aus Dröpplingsen, die sich in Hochform präsentierte. Das lag wohl auch daran, weil es für Monika Badtke, die hinter „Änne“ steht, der letzte öffentliche Auftritt war. Seit 1996 war sie in dieser Rolle zu sehen, seit 2006 auch mit professionellem Anspruch. Und dann war da ja auch noch „Der Globetrotter“: Dahinter verbirgt sich Bernd Gimpel, der mit seiner Musik für beste Unterhaltung sorgte.

Und bei Änne aus Dröpplingsen waren es genau genommen sogar zwei Abschiedsauftritte, denn ihre finale Gag-Kanonade war in zwei längere Sets unterteilt. So sinnierte sie beispielsweise über das Risiko, Kondome zu verwenden, bei denen das Preisschild noch in D-Mark ausgewiesen ist. In diesem Moment schritt unser Fotograf Michael May an der Bühne zur Tat. „Sie haben aber n’ Rohr“ meinte „Änne“. Das war natürlich nur auf sein Objektiv bezogen. Und es gab einen Ausflug zum Thema „Kunst im öffentlichen Raum“. Elena am Poth habe eine tolle Figur. Viele würden aber sagen, das sei Kitsch. Und die würden aber meinen, der „Schwebende Kopf“ auf dem Bahnhofsvorplatz sei große Kunst. „Ännes“ Resümee: „Wenn man erkennt, was es ist, ist es Kitsch, wenn man es nicht erkennt, ist es Kunst.“

Lösegeld, sonstdroht die Freilassung

Auch die sogenannte Abfindungsaffäre war ein Thema. „Änne“ wollte gehört haben, dass Ugur Ünal entführt worden sei. Die Kidnapper würden ein hohes Lösegeld von der Stadtverwaltung fordern. Anderenfalls werde Ünal wieder freigelassen . . . Mit „Wir tanzen Rock am Stock“ zeigte Monika Badtke, dass sie auch musikalisch durchaus beschlagen ist. Besonders punkten beim Publikum wollte sie wohl mit dem Satz „Ich bin viel in Letmathe, ist doch gemütlich hier“. Auf die Frage ins Publikum, wer denn alles aus Letmathe komme, hoben sich allerdings kaum mehr als 20 Hände. „Und wer kommt aus Iserlohn?“ Das dürfte wohl der überwiegende Rest gewesen sein.

Mit Bernd Gimpel stand ein Mann auf der Bühne, der den Besuchern des Continue-Tanztees bestens bekannt ist. Denn er sorgt ja auch bei den regelmäßigen Veranstaltungen für die Unterhaltung. Und er schafft es immer wieder, im Handumdrehen für eine volle Tanzfläche zu sorgen. Und auch die ganz überwiegend festlich gekleideten Besucher des Silvesterballs ließen sich nicht zweimal bitten. Ab und an eine Tanzeinlage ist ja auch mit das beste Mittel, im Laufe eines langen Abends nicht am Stuhl festzukleben.

Die Leiterin des Tanztees, Anneliese Schön, freute sich sichtlich darüber, dass auch der mittlerweile vierte Silvesterball in besten Bahnen verlief. Und Garant dafür ist natürlich auch ein gutes Essen. Das gab es reichlich. Melone mit Schinken oder Lachs zum Auftakt, Hähnchenbrust, Schweinemedaillons oder Rinderrouladen für den „Hauptangriff“ am Büffet boten allerlei Auswahl. Pünktlich um Mitternacht wünschte Anneliese Schön allen Gästen ein gutes neues Jahr. Es wurde angestoßen, viele gingen nun für eine Weile nach draußen, um gen Letmather Himmel zu schauen. Nicht vergeblich, denn unzählige Raketen und Feuerwerksbatterien sorgten für viele schöne Silvesterbilder.

Ein Mitternachtsimbiss und Berliner Ballen sorgten für eine nochmalige Stärkung. Denn als Bernd Gimpel mit „Gute Nacht, Freunde“ von Reinhard Mey gegen 1.30 Uhr das Finale einläutete, herrschte immer noch Partystimmung, mit Anneliese Schön verließen dann gegen 3 Uhr die letzten Gäste den Saalbau.

Und Tanztee-Freunde können sich schon den 19. Januar vormerken. Dann findet der erste Continue-Tanztee des Jahres 2020 statt. Beginn im „kleinen“ Saalbau ist um 15 Uhr, Einlass ab 14 Uhr.