Die Parksituation und die Raser an der Akazienstraße bringen die Anwohner auf die Palme. Das brachten sie jetzt bei der Jahreshauptversammlung der Siedlergemeinschaft Dümpelacker im Kolpinghaus zum Ausdruck. Mit einer Einbahnregelung, wie von der Straßenverkehrsabteilung vorgeschlagen, sei niemandem geholfen, hieß es. Dass parkende Autos den Verkehr beruhigen, sei hier nicht festzustellen.

Der Siedlergemeinschaft Dümpelacker gehören aktuell 179 Mitglieder an, davon 162 aktive. Der Vorsitzende Markus Schütte dankte den Mitgliedern für ihr Mitwirken bei den vielfältigen Aktivitäten im vergangenen Jahr und freute sich, dass sogar vier neue Mitglieder hinzugekommen sind.

Markus Schütte zeichnete die langjährigen Mitglieder aus: Christa und Dieter Griep und Rudolf Bartsch für 40-jährige Mitgliedschaft, Hildegard und Günter Brockschmidt für 50 Jahre. Und Ingeborg Flanz gehört ihr sogar 60 Jahre an. Die übrigen Jubilare, die an diesem Abend fehlten, erhalten ihre Präsente bei anderer Gelegenheit: Gertrud Menzel, Gabriele und Jürgen Fladrich sowie Gabriele und Karl-Heinz Fuchs (alle 25 Jahre), Gerhard Scholz (40 Jahre) sowie Angela und Otto Welzel (60 Jahre).

Vatertagswanderung und Mitbring-Frühstück geplant

Vorsitzender Markus Schütte warb um Unterstützung bei den anstehenden Veranstaltungen in diesem Jahr. Am 21. Mai steht ab 11 Uhr die Vatertagswanderung an. Dafür werden schon Anmeldungen erbeten unter 02374/508305. Am 7. Juni folgt um 10 Uhr das Mitbring-Frühstück auf der Siedlungswiese. Für den 27. und 28. Juni hat sich die Bürgerinitiative für den Erhalt des Am für die Bewirtung bei „Café im Park“ angemeldet, ob es aber dazu kommt, bleibt wegen der geplanten Renovierung der Musikmuschel und dem Abriss der Toilettenanlage abzuwarten.

Am 22. und 23. August begeht die Siedlergemeinschaft ihr 80-jähriges Bestehen mit einem Kinder- und Wiesenfest auf der Wiese oben am Dümpelacker. Dazu soll eine Live-Band aufspielen und eine Hüpfburg aufgebaut werden. Noch gut in Erinnerung ist den Siedlern das letzte Fest zum 75-jährigen Bestehen mit der Paul-Meier-Kombo.

Monika Langmann von der Bürgerinitiative für den Erhalt des Ahm berichtete abschließend von den aktuellen Entwicklungen und dem bevorstehenden „runden Tisch“ mit der Stadt Hagen.