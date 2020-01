Soziales Seniorenkriminalität – Gefahr an der Haustür

Letmathe. Freitag, 10. Januar, 10 Uhr

Am Freitag, 10. Januar, um 10 Uhr findet am Bahnsteig 42 das erste Senioren-Frühstück des Jahres statt. Der Seniorenbereit hat dafür einen interessanten Gast eingeladen. Kriminalhauptkommissar Michael Hufnagel von der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis spricht zum Thema „Seniorenkriminalität – Gefahr an der Haustür“. Der Eintritt ist frei.