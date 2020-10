Seit er dem Tod entronnen ist, kocht er für die Todkranken

Der Morgen eines Tages vor 13 Jahren markiert einen Wendepunkt im Leben von Clemens Masson. Dass er sein heutiges Alter von 68 Jahren erreichen würde, erschien damals nicht wahrscheinlich. Zehn Prozent, das ist die Überlebenschance, die Ärzte dem gebürtigen Düsseldorfer einräumten. Speiseröhrenkrebs lautete die Diagnose. „Ich war damals fix und fertig“, erinnert er sich. Nach einer risikoreichen Operation erwachte er jedoch mit der plötzlichen Gewissheit, dass er leben würde. „Die Uhr zeigte fünf Minuten vor sechs und alle um mich herum hatten noch Angst. In dem Moment wollte mir das keiner glauben, aber ich wusste, ich habe es geschafft. Davon war ich absolut überzeugt.“

Für den Fall, dass ihm sein Leben neu geschenkt würde, hatte er sich vorgenommen, einige Dinge zu ändern. „Ich wollte dankbar sein und anderen Menschen helfen“, erklärt Clemens Masson, den die Liebe nach Balve verschlug und der seit 1992 mit seiner Frau in Nachrodt-Wiblingwerde lebt. Sein Vorsatz führte ihn vor acht Jahren ins Hospiz „Mutter Teresa“ in Letmathe. Darauf aufmerksam machte ihn eine Bekannte aus der Pflege. Vor seinem ersten Besuch hatte er Zweifel, gibt er zu: „So ein Ort, an dem Menschen sterben – ich wusste nicht, ob das was für mich ist.“

Zweifel an Einsatz im Hospiz verflogen beim ersten Besuch

Das erste Gespräch mit einer Mitarbeiterin habe ihn jedoch begeistert und von der Hospiz-Familie sei er so warm aufgenommen worden, dass seine Zweifel verflogen, berichtet der 68-Jährige. Dass er regelmäßig im Hospiz kocht, heute alle zwei Wochen, ergab sich damals recht schnell: „Ich wollte herausfinden, womit ich den Leuten eine Freude machen kann. Schon am ersten Tag wurde klar, dass viele Essenswünsche haben.“

Auch wenn sein französischer Name eine solche Karriere vielleicht beflügelt hätte, war Clemens Masson nie Profikoch. „Ich bin gelernter Konditor. Das war ein wunderbarer Beruf, ich hatte einen guten Lehrbetrieb und tolle Kollegen“, erzählt er. Nur das frühe Aufstehen habe ihm nicht gefallen. Als ihm ein Bekannter später vorschlug, mit Häuserbau seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wechselte er das Gewerbe. Heute ist er Geschäftsführer einer GmbH, die Wohnhäuser im Auftrag plant und bauen lässt. Tatsächlich kommt er damit der ursprünglichen Bedeutung seines Familiennamens näher, denn die Übersetzung lautet „Maurer“.

Seinem Vornamen wird er in jedem Fall gerecht: Clemens Masson ist ein sanftmütiger Mensch. Und gläubig: Er ist katholisch erzogen worden und verlor nach seiner Krebsdiagnose vor 13 Jahren nicht sein Vertrauen in Gott. „Ich war damals erschrocken und aufgewühlt, aber ich hatte keine richtige Angst“, sagt er rückblickend. Auf seinen persönlichen Moment der Gewissheit folgte eine schwere Zeit der Nachbehandlung: „In der Klinik nahm ich 18 Kilo ab, danach bin ich mit kleinen Schritten wieder ins Berufsleben gegangen.“

Der frühere Konditor war schon immer ein Genießer, heute kann er nur noch kleine Portionen essen. Darüber klagt er nicht, sondern versucht das Positive darin zu sehen. Bewusst portioniert er heute seine beruflichen Ambitionen, denn seine einschneidende Erfahrung hat ihm eine Erkenntnis beschert: „Ich habe zu viel gearbeitet. Die Zeit, die man dadurch mit Familie und Freunden verliert, holt man nicht wieder auf.“ Und noch etwas hat Clemens Masson gelernt: Wenn es hart auf hart kommt, sind die Menschen, auf die man sich verlassen kann, nicht unbedingt diejenigen, von denen man das erwartet hat. „Von manchen war ich positiv überrascht, von anderen enttäuscht.“ Vielleicht hätten Letztere einfach nicht mit der Krankheit umgehen können, sagt er nachsichtig.

Er selbst gehe heute offen mit seiner Erfahrung um. Eigentlich sei es ja eine schöne Geschichte, die er gern erzählt. Auch im Hospiz hat er vieles erlebt, das Zuhörer berührt. Eines Tages traf er dort eine Dame wieder, die er beruflich kannte – sie war Gast und hatte nicht mehr lange zu leben. „Erst war ich sehr bestürzt. Aber es gab damals noch zwei andere Gäste, und die drei haben wunderbar zusammengepasst. Daraus wurde meine beste Zeit im Hospiz, ich habe mir fast jeden Tag Zeit für einen Besuch genommen.“

Hamburger sind beliebt, erfüllt wird jeder Wunsch

Im „Mutter Teresa“ hat Clemens Masson in seinen acht Jahren als Ehrenamtler schon viele Gäste in ihrem letzten Lebensabschnitt bekocht und ihnen Gesellschaft geleistet. Der 68-Jährige malt das keineswegs alles rosa-rot. „Für die meisten ist es schwierig, das Ende zu akzeptieren“, räumt er ein. Er zeigt auch Verständnis für Menschen, die sich nicht vorstellen können, in diesem Kontext ehrenamtlich auszuhelfen. „Für mich ist es einfacher, ich habe ja selbst dem Tod ins Auge gesehen.“

Clemens Masson legt Wert darauf, seine Gerichte optisch ansprechend zu servieren. Seine Hamburger sind aber nicht nur wegen ihres Aussehens beliebt. Foto: Privat

Trotzdem wirbt er dafür, der Sache eine Chance zu geben. „Wir suchen immer nach Freiwilligen. Gerade jetzt, mit der Corona-Pandemie, ist das sehr schwer.“ Es würden nicht nur Ehrenamtliche für die Arbeit direkt im Hospiz gesucht – auch bei Veranstaltungen wie dem Brückenfest oder „Café im Park“ werden, sobald diese wieder stattfinden, Ehrenamtliche gebraucht.

Clemens Masson fühlt sich wohl im „Mutter Teresa“ und schaut dort auch zwischen seinen Kochabenden auf Besuche bei seiner zweiten Familie vorbei. Er erfüllt übrigens jeden Essenswunsch: „Im Zweifel hilft mir meine Frau beim Abschmecken“, sagt er und lacht. Er selbst liebt Nudelgerichte in verschiedensten Formen, die Gäste essen besonders gern seine Hamburger. Und zum Nachtisch ist sein Kaiserschmarrn äußerst beliebt. „Es ist ein großartiges Gefühl, die glücklichen Gesichter zu sehen, wenn es schmeckt. Das tut es meistens“, ergänzt er und lächelt bescheiden.