Saalbau Letmathe – Plötzlich sind es die Stelen des Anstoßes

Letmathe. Was der Saalbau-Architekt zu Vorwürfen von Bürgern sagt und welche Behauptungen auf Facebook „Fake News“ sind.

Die Liste der Bedenken und Beanstandungen ist lang. „Überhaupt nicht schön, ruinieren den ganzen Platz“, „superhässlich“ und „grauenhaft“ lauten nur drei der mehr als 100 Werturteile auf der Facebook-Seite der Heimatzeitung, die fast ausschließlich negativ ausfallen. Die Steine des Anstoßes sind wörtlich genommen keine, denn die Rede ist von den neuen Cortenstahl-Elementen auf dem Vorplatz des Städtischen Saalbaus. Bei einem Teil der Kommentatoren scheint Einigkeit darüber zu bestehen, dass die Metallstelen im Rost-Stil vor allem Konnotationen an Grabsteine wecken. Andere sprechen von „Panzersperren“ und mutmaßen sarkastisch, es handele sich wohl um Blockaden gegen Terrorangriffe mit Fahrzeugen.

Einer mindestens ebenso großen Gruppe stößt sauer auf, dass die Gestaltung insgesamt zu steril ausfalle. „Finde es sehr schade, dass die Natur in weite Ferne rückt. Pflanzen und Bäume sind anscheinend nicht mehr erwünscht“, schreibt eine Nutzerin, deren Beitrag die meisten „Daumen-rauf“-Reaktionen erhalten hat. Das Nachsehen auf dem neuen Außengelände hätten Insekten und andere Tiere, gibt eine andere Nutzerin zu verstehen. „Man hätte auch einen grünen Sichtschutz pflanzen können. So wie man den Bürger tadeln möchte, keine Kies- und Betongärten anzulegen“, verweist ein anderer auf die Bemühungen, private Grundstücksbesitzer vom „Steinwüsten“-Trend abzubringen.

Wieder andere Kommentatoren stellen die Frage in den Raum, ob der Fluchtweg jetzt noch gewährleistet sei. Nicht gedacht worden sei bei der Gestaltung außerdem an Veranstaltungen wie die Kilianskirmes – wo etwa der Waffelverkauf der Leprahilfe jetzt stattfinden solle, will eine Nutzerin wissen.

Nur wenige raten, man solle warten, bis es ganz fertig ist

Einige ziehen in Zweifel, dass es an dieser Stelle überhaupt eines Sichtschutzes bedarf. Diesen Einwand dient nicht Wenigen dazu, den Verantwortlichen Verschwendung öffentlicher Gelder vorzuwerfen. „Cortenstahl ist unbeschreiblich teuer“, behauptet ein Nutzer. „Dafür Geld ausgeben kann nur jemand, dem es nicht gehört“, ätzt ein anderer. Die Metallstelen würden die Verunstaltung durch Sprayer geradezu provozieren, unken einige der Beschwerdeführer. Und überhaupt, wird an anderer Stelle geklagt, würden „die Bürger“ ja „nicht mehr gefragt“, ob diese mit solchen Installationen einverstanden seien.

Nur Wenige trauen sich, dem Sturm der Entrüstung etwas Positives entgegenzusetzen. „Mir persönlich gefallen die Elemente“, notiert eine Nutzerin. Ein anderer geht in die Offensive: „Das ist mal wieder typisch. Wird nichts gemacht, sagen alle ,Siehste, Iserlohn tut nix für uns!’. Wird aber etwas gemacht, wird nur gemeckert“, hält er den Kritikern vor. Man solle abwarten, bis es ganz fertig ist, beschwichtigen andere. „Wenn da tatsächlich noch Bäume hinkommen, dann finde ich das gar nicht so schlecht“, schreibt eine Nutzerin. Das verwendete Material sei immerhin pflegeleicht, Grünanlagen seien viel aufwendiger im Unterhalt. „Ordentlich und zeitgemäß“, fasst sie zusammen, und „jedenfalls um Längen besser als das, was vorher da war.“

Der Architekt verteidigt die getroffenen Entscheidungen

Konfrontiert mit diesen Reaktionen erklärt der zuständige Architekt Frank Göcking im Gespräch mit unserer Zeitung zunächst die Intention hinter den Stahlelementen: „Für uns und den Eigentümer war es wichtig, dass wir eine Begrenzung schaffen zwischen dem Saalbau und dem öffentlichen Raum. Eine durchgehende Wand wollten wir aber nicht, deshalb stehen die Stelen versetzt, damit auch eine gewisse Transparenz gewährleistet ist.“ Das Material habe den Verantwortlichen nicht nur gut gefallen, es passe auch zur Region. Wenn auch nicht in demselben Maße wie im Ruhrgebiet sei Metallverarbeitung doch mit der Letmather Identität verknüpft, argumentiert Göcking. Cortenstahl sei zudem robust und pflegeleicht, eine überdurchschnittliche Gefährdung durch Vandalismus erkennt er darin nicht.

Diese Farbe sollen die Stelen im Laufe der Zeit annehmen. Hier der „schwebende Kopf“ am Iserlohner Stadtbahnhof. Foto: Michael May / IKZ

„Selbstverständlich sind die Fluchtwege dadurch in keiner Weise beeinträchtigt“, stellt der Architekt klar. Eine Begrünung der Stelen sei nicht vorgesehen, räumt er ein, der frühere Grünstreifen habe aber nicht nur Vorteile gehabt – durch unkontrolliertes Wachstum habe man den Saalbau von der Straße aus mitunter gar nicht mehr erkennen können. Außerdem würden ja durchaus noch Bäume auf dem Gelände gepflanzt. An die Bedürfnisse von Großveranstaltungen sei sehr wohl gedacht worden: „Die Buden müssen bei der Kirmes etwas anders aufgestellt werden, aber es bleibt genug Platz“, versichert Frank Göcking. Zur Kostenfrage sagt er, für die Stelen sei ein „angemessener Preis“ bezahlt worden, der nur „einen Bruchteil der Gesamtkosten“ ausmache. Dass sich manche Bürger lauthals beschweren, überrascht den Architekten prinzipiell nicht: „Es gibt immer welche, die sich beschweren.“

Eines möchte Göcking in jedem Fall noch einmal klarstellen: „Eine Bewirtschaftung des Parkplatzes ist nicht geplant.“ Im Internet verbreitet sich gerade das Gerücht, fürs Autoabstellen werde die Stadt künftig abkassieren – vermutlich führen die aufgestellten Schranken zu dieser Annahme. Diese, betont der Architekt, würden aber nur dazu dienen, die Stellplätze bei bestimmten Veranstaltungen für die Öffentlichkeit zu sperren: „Es sind gar keine Parkautomaten installiert.“