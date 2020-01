Polizei untersucht tödlichen Fenstersturz in Letmathe

Mit mehreren Kuscheltieren, Blumen und brennende Grablichtern drücken Anwohner im Eingang eines Mehrfamilienhauses am Lasbecker Weg ihr Mitgefühl für die trauernde Familie aus, die am Dienstag durch einen tragischen Unfall ihr Kind verloren hat. Wie berichtet, wurden am Nachmittag gegen 17.30 Uhr die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes der Feuerwehr nach Lasbeck gerufen. Aus einem Fenster im dritten Obergeschoss war ein dreijähriges Kind in die Tiefe gestürzt. Der Junge zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu und wurde noch an der Einsatzstelle durch den Notarzt medizinisch versorgt, teilte die Feuerwehr mit. „Der ebenfalls alarmierte Rettungshubschrauber, der am Stenglingser Weg gelandet war, brachte den Dreijährigen unter Reanimationsbedingungen in die Unfallklinik nach Dortmund. Trotz intensiver Bemühungen erlag das Kind wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.“

Ohne dass ein Anfangsverdacht vorliege, untersucht die Polizei, inwiefern ein fahrlässiges Vergehen vorliegt, erklärte Polizeisprecher Christof Hüls. Das dreijährige Kind soll mit seiner zweijährigen Schwester und seinem vierjährigen Bruder in einem Raum gewesen seil, als er aus dem Fenster gestürzt war. Aufgrund der gegebenen Umstände sei das Jugendamt eingeschaltet worden. Unter den Symbolen der Anteilnahme finden sich neben Teddys, einer Ente, ein kleiner weißer Engel und ein Herz mit der Inschrift „In stillem Gedenken“.