Laternen basteln, Stutenkerle und als Höhepunkt der Martinszug – der Sankt-Martins-Tag ist vor allem für viele Kinder ein absolutes Highlight. Dass das in diesem Jahr coronabedingt ausfallen könnte, kam für Bettina Aust und Alexandra Reichert, Gemeindereferentinnen im Pastoralverbund Letmathe, auf keinen Fall in Frage. „Alles für Kinder und Familien fällt aus, das kann nicht sein“, erklärt Bettina Aust. Vor rund drei Wochen begannen also die Planung von letztendlich drei Aktionen zum Martinstag, die unterschiedliche Altersgruppen ansprechen und den Familien Alternativen bieten sollen.

Gerade der Martinstag sei hinsichtlich seiner Symbolik und Geschichte ein Festtag mit tiefer Bedeutung, erklärt Pastor Frank D. Niemeier. „Wir wollen in dieser besonderen Zeit vor allem auch an die Älteren und Kranken denken, ihnen Licht und Hoffnung spenden.“ Eben genau so, wie es in der Geschichte der Heilige Martin tat, als er seinen Mantel durchtrennte um ihn mit einem Bettler zu teilen.

Drei Aktionen sollen Geschichte des Heiligen Martin erlebbar machen

Mit drei Aktionen will der Pastoralverbund Letmathe also trotz Corona-Maßnahmen diese Geschichte erlebbar machen. Unter dem Motto „Teile Dein Licht“ können Kinder und Eltern ab dem kommenden Wochenende Lichttüten abholen. Die weißen Papiertüten sind mit einem Martinsmotiv bedruckt und laden die Kinder ein, diese mit bunten Farben auszumalen. Die Lichttüten sollen dann in den Fenstern leuchten und ein Symbol der Verbundenheit sein. „So bringen wir etwas Licht in die Dunkelheit, gleichzeitig weisen wir gemeinsam auf den Martinstag hin und bereiten uns darauf vor“, erklärt Aleksandra Reichert den Hintergrund. Außerdem sollen alle Kinder zwei Lichttüten mitnehmen – eine für sich, eine sollen sie weitergeben. Und die Aktion ist ein Renner, wissen die beiden Gemeindereferentinnen: Einige Bistümer nehmen an der Aktion teil, die Lichttüten der Erzdiözese Freiburg waren in Windeseile vergriffen.

Das Teilen ist auch ein zentrales Motiv der Aktion „Meins wird Deins.“ Zertrennte Sankt Martin noch mit dem Schwert seinen Mantel, sind jetzt alle aufgerufen, ein gut erhaltenes Kleidungsstück abzugeben. „Das soll ein gutes Teil sein, bei dem man sich vielleicht auch nicht ganz so einfach trennen kann“, erklärt Bettina Aust.

Jemandem durch das Teilen weiterhelfen

Schließlich solle im Mittelpunkt stehen, dass so jemandem geholfen werde. Ein Korb steht dann während der Gottesdienste am 11., 13. und 14. November bereit, in dem die Kleidungsstücke abgegeben werden können. Gesammelt werden die in einem Second-Hand-Shop verkauft, der Erlös geht an Kinderzentren der Caritas in der Ukraine.

Bereits seit dem Lockdown im Frühjahr, als auch keine Gottesdienste mit Gläubigen möglich waren, gibt es Livestreams der Gottesdienste im Kiliansdom. „Wir wollen auch zu Sankt Martin gemeinsam Gottesdienst feiern, mit dem Livestream können wir viele Menschen erreichen“, erklärt Bettina Aust. Am Abend des 11. November gibt es dann im Livestream unter anderem auch ein Martinsspiel, das Aleksandra Reichert über längere Zeit mit einigen Jugendlichen konzipiert hatte. Damit das trotz Lockdown möglich ist, haben sie gemeinsam einen Videoclip gedreht. Gefilmt wurde dafür unter anderem am Haus Letmathe und auf einem Reiterhof.

Gottesdienst am Martinstag via Livestream verfolgen

Damit auch die Kommunionkinder dabei sein können, sprechen sie vorher via Sprachnachricht die Fürbitten ein. Und für das echte Sankt-Martinsgefühl soll das Kolping-Bläserorchester den Klang in die heimischen Wohnzimmer transportieren. „Wer nicht rauskommen will, kann vor Tablet, PC oder Fernseher Sankt Martin nach Hause holen“, freut sich Aleksandra Reichert darüber, dass auf diese Weise so viele Menschen wie möglich den Martinstag feiern können.

Die Corona-Einschränkungen begreifen die beiden Gemeindereferentinnen dabei als Chance, erklärt Bettina Aust: „Natürlich sind die Traditionen wichtig, aber so finden neue Ideen und Impulse Raum.“ Aleksandra Reichert ergänzt: „Natürlich müssen wir umdenken, aber wir wollen nicht lamentieren, sondern anderen Freude bringen.“

Die Aktionen des Pastoralverbundes Letmathe im Überblick:

Teile Dein Licht: Ab dem 7. November können in der Kirche zwei Lichttüten abgeholt werden. Das Motiv des Heiligen Martin kann dann ausgemalt werden und soll jeden Abend im eigenen Fenster leuchten. Das zweite Licht können die Kinder verschenken.

Meins wird Deins: Zwischen dem 11. und 14. November steht in der Kirche ein Korb bereit, in den ein gut erhaltenes Kleidungsstück gelegt werden soll. Die Kleidung wird dann gesammelt in einem Second-Hand-Laden in Süddeutschland verkauft. Die „aktion hoffnung“ spendet den Erlös des Verkaufs an Kinderzentren der Caritas in der Ukraine.

St. Martin live: Am 11. November um 18 Uhr streamt der Pastoralverbund einen besonderen Gottesdienst über den YouTube-Kanal „Pastoralverbund Letmathe“.